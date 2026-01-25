Lara Della Mea, l’uscita costa cara: niente top15 nella WCSL di slalom e pettorale più alto alle Olimpiadi

Lara Della Mea non si è qualificata alla seconda manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: le sbavature commesse sul pendio ceco sono costate parecchio all’azzurra, che ha chiuso al 33mo posto con un ritardo di 3.72 dalla statunitense Mikaela Shiffrin e non è riuscita a superare il taglio per appena un paio di centesimi.

La nostra particolare ha marcato un DNQ tra i pali stretti a due mesi abbondanti di distanza da quanto successo a Levi lo scorso 15 novembre, a cui avevano fatto seguito una serie di risultati degni di nota tra cui spiccano il sesto posto a Kranjska Gora, l’ottavo piazza a Courchevel e l’undicesima posizione a Flachau.

Si tratta di un passaggio a vuoto pesantissimo, anche perché arrivato dopo una lenta risalita che le avevano permesso di balzare all’interno del secondo sottogruppo di merito e di beneficiare così di un pettorale di partenza tra 8 e 15 (oggi è scesa con il numero 14). Lara Della Mea è immediatamente uscita dal secondo sottogruppo della WCSL List, la graduatoria che contribuisce ad assegnare i pettorali: al momento occupa il diciassettesimo posto con 137 punti, anche se in realtà è sedicesima visto l’infortunio dell’austriaca Katharina Liensberger (decima).

Ricordiamo che le prime sette della graduatoria hanno in dote un numero tra 1 e 7 (sorteggiato), mentre le atlete tra ottavo e quindicesimo posto beneficiano di un numero tra 8 e 15 (estratto). Questa è la situazione che si ritroverà in occasione dello slalom delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lara Della Mea non sarà tra le prime quindici a partire, ma sarà subito a ridosso: dopo la quindicesima, partono a seguire le atlete con almeno 500 punti WCSL totali (ma nella top-30 della WCSL di specialità) e subito dopo si segue l’ordine della WCSL List di specialità fino alla trentesima posizione.