La novità Corrado Barbera: “La tensione si è fatta sentire. Vengo da un brutto periodo mentale”

Corrado Barbera ha concluso al 28mo posto lo slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo essersi qualificato alla seconda manche con il pettorale numero 66, il 23enne ha cercato di difendersi sull’iconica pista svizzera e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 4.73 secondi dal francese Paco Rassat. Punti importanti per il cuneese, che per la prima volta in carriera era riuscito a rientrare tra i migliori 30 meritevoli di prendere parte alla seconda parte di gara.

L’azzurro ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, tracciando un bilancio positivo per questa giornata che può rappresentare un trampolino di lancio: “L‘emozione è tantissima, purtroppo non sono riuscito ad attaccare come volevo: ammetto che la tensione della prima volta si è fatta sentire, un’emozione incredibile perché venivo da uno dei periodi più brutti a livello mentale e sportivo, è il bello dello sport dove le cose possono cambiare da un momento all’altro in positivo in negativo“.

Corrado Barbera ha poi proseguito: “Non mi dimenticherò mai l’emozione della prima manche, ma questo è un primo passo: non mi sento appagato, ma porto a casa le emozioni, che sono tantissime“. Prossimo appuntamento in programma domenica 18 gennaio, quando a Wengen andrà in scena un’altra prova tra i pali stretti dopo l’iconica discesa del sabato.