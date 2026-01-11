Kristoffersen al comando dello slalom di Adelboden. Vinatzer non rischia: staccato

Doppietta norvegese al termine della prima manche dello slalom di Adelboden. Come sempre grande incertezza tra i rapid gates con dieci atleti racchiusi in meno di sette decimi ed una classifica veramente cortissima. Al momento davanti a tutti c’è Henrik Kristoffersen, che ha preceduto il connazionale Atle Lie McGrath ed il finlandese Eduard Hallberg. Una prima manche opaca per Alex Vinatzer, probabilmente condizionato dalle ultime uscite e abbastanza distante dalle posizioni di vertice.

Kristoffersen ha fatto la differenza soprattutto sul muro, sfruttando anche un tracciatura molto adatta alle sue caratteristiche. Il norvegese comanda con 28 centesimi su Atle Lie McGrath e con 29 centesimi sul finlandese Eduard Hallberg, che è stato il migliore nel tratto di piano, soffrendo un po’ poi sul ripido.

Dopo una prima parte eccezionale (un super primo intermedio) il francese Paco Rassat sbaglia proprio all’imbocco del muro e chiude in quarta posizione a 36 centesimi da Kristoffersen, ma senza quel grave errore sarebbe stato sicuramente al comando. Quinto posto per lo svizzero Loic Meillard (+0.38) davanti al francese Clement Noel (+0.44), che oggi ha l’occasione di portarsi in testa alla classifica di specialità visto che il leader attuale Timon Haugan è uscito.

La classifica come detto è cortissima ed infatti al settimo posto c’è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen con un ritardo di 45 centesimi dalla vetta. Alle sue spalle l’austriaco Manuel Feller (+0.51), mentre completano la Top-10 lo svizzero Tanguy Nef (+0.61) ed il francese Steven Amiez (+0.67).

Alex Vinatzer non ha spinto, complice anche gli errori delle ultime gare, ed alla fine è solo diciannovesimo ad oltre un secondo e mezzo dalla vetta (+1.52). Dovrà inventarsi una clamorosa rimonta nella seconda manche per provare a raggiungere almeno la Top-10. Ancora più indietro un Tommaso Sala in grande difficoltà (+2.73).