Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Gaston a Melbourne: allenamento con un mancino

Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Hugo Gaston a Melbourne. Martedì 20 gennaio, non prima delle 09:00 italiane (19:00 locali), l’azzurro affronterà alla Rod Laver Arena il francese in un confronto che sulla carta si presenta alla portata del n.2 del mondo. Parlando però di un primo turno di uno Slam, ci sono sempre delle incognite.

Nei fatti, l’ultima partita ufficiale di Sinner risale allo scorso 16 novembre, quando il pusterese si era imposto col punteggio di 7-6 (4) 7-5 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz al Master di fine anno a Torino. Posteriormente a quel successo uno stacco di due settimane e una preparazione funzionale al Major, decidendo come nel 2024 e nel 2025 di non affrontare alcun torneo del circuito a precedere.

Jannik ha affrontato esclusivamente delle esibizioni e si può affermare che quella più rilevante sia stata quella di due giorni fa contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Un test-match in cui l’azzurro ha testato varie soluzioni, anche lontane dal suo repertorio solito per allenarsi nell’esecuzione di giocate diverse.

La particolarità contro Gaston sarà quella di un avversario mancino e capace di tante variazioni, vista l’abilità del transalpino nell’esecuzione della palla corta. A questo proposito, quest’oggi Sinner si è allenato col cinese Shang Juncheng, anch’egli mancino, per abituarsi alle rotazioni e alle giocate di chi prende in considerazione angoli diversi dal solito. Non si vuol lasciare nulla al caso.