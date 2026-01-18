Hubert Hurkacz loda Jannik Sinner: “Un episodio mi ha fatto capire la persona che è”

Si fa fatica attraverso uno schermo a capire come sia fatta una persona. Le difficoltà aumentano se si parla poi di uno sportivo di alto livello. Nel tennis le tensioni sono sempre molto alte e sul campo da gioco spesso e volentieri gli atleti devono gestire momenti non semplici dal punto di vista emotivo.

In questo aspetto, Jannik Sinner si è sempre dimostrato impeccabile, spiccando per sportività e non dando mai troppo spazio al nervosismo. Un modo di fare che ha conquistato gli appassionati, al di là dei risultati eccellenti ottenuti nel massimo circuito internazionale.

Per comprendere però ancor meglio aspetti legati alla persona ci sono alcuni episodi al di fuori del campo. Ne ha parlato il polacco Hubert Hurkacz, tornato a giocare a tennis a quasi sette mesi di distanza dal grave infortunio al ginocchio e con profitto visti i brillanti risultati in United Cup. Hubi, infatti, è stato il trascinatore della compagine polacca (vittoriosa nella competizione a squadre), togliendosi la soddisfazione di battere il n.3 e 9 del ranking, Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Ai microfoni di Sky Sport, Hurkacz ha rivelato: “Jannik e io ci siamo sentiti spesso per messaggio e gli ho fatto i complimenti dopo ogni titolo vinto. Vederlo giocare e competere è stato fantastico. Mi ha scritto dopo la mia prima vittoria dell’anno e nuovamente dopo aver vinto la United Cup“.

“Questi gesti dimostrano che tipo di persona sia. Ho avuto modo di parlargli anche qui agli Australian Open. Penso che sia un’ispirazione, sia per il suo modo di giocare, che è incredibile, sia per come si comporta fuori dal campo. Jannik è gentile e genuino; è un modello“, ha sottolineato il polacco.