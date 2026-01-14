Jannik Sinner non si nasconde: “Tornare numero 1 del mondo è un obiettivo della stagione, la rivalità mi motiva”

Dopo aver perso contro l’amatore Jordan Smith agli ottavi di finale del One Point Slam (ha servito in rete nella partita basata su un solo punto), Jannik Sinner si avvicina a grandi passi agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne. Prima di incominciare la difesa del titolo in terra oceanica, però, il numero 2 del mondo affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime in un incontro di esibizione in programma venerdì 16 gennaio.

Il fuoriclasse altoatesino si trova a 550 punti di distacco dallo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP, ma le prossime settimane saranno decisamente impegnative per dare l’assalto al numero 1: dovrà onorare una cambiale di 2.000 punti, mentre l’iberico dovrà difendere i 400 punti guadagnati dodici mesi fa, quando venne eliminato dal serbo Novak Djokovic ai quarti di finale. I mesi successivi saranno più favorevoli al nostro portacolori, che nella passata stagione non giocò tra febbraio e aprile a causa della squalifica.

Jannik Sinner ha affrontato questo tema in un’intervista concessa alla tv australiana 9News Melbourne: “Tornare numero 1 è uno degli obiettivi della stagione, ma non sarà facile. Mi metterò in gioco. Qui contro Carlos posso giocare solo in finale. La nostra rivalità mi motiva, è bello esserne parte“.

Il campione in carica di Australian Open e Wimbledon ha poi proseguito: “So di essermi allenato molto bene. La preparazione invernale è stata ottima. Fisicamente mi sento bene. All’inizio della stagione si parte con qualche dubbio, ed è normale, ma allo stesso tempo c’è anche molta fiducia grazie ai risultati che ho ottenuto in passato“.