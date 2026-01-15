Jannik Sinner all’ultimo test prima degli Australian Open. La sfida con Auger-Aliassime

Dopo l’esibizione di Seul con Carlos Alcaraz e la partecipazione allo stravagante torneo del One Point Slam, Jannik Sinner scenderà in campo un’ultima volta prima dell’inizio degli Australian Open 2026. Si tratterà ancora di una sfida di esibizione, ma è senza alcun dubbio il match più vero che il numero due del mondo affronterà prima dello Slam australiano. Dall’altra parte della rete ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime e sarà sicuramente un test importante in vista delle sfide che conteranno davvero tra qualche giorno.

Si gioca proprio sulla Rod Laver Arena e sarà una delle ultime sfide che andrà a chiudere l’Opening Week. Un match d’esibizione sicuramente, ma Sinner è certo che lo vivrà questa volta come un match vero e che davvero gli servirà per affinare proprio gli ultimi dettagli in vista dell’esordio nel primo Slam dell’anno, che lo ha visto campione nelle ultime due edizioni.

Felix Auger-Aliassime ha cominciato la sua stagione con la United Cup 2026 ed è stato un avvio un po’ altalenante, visto che ha battuto in due set il ceco Zhang Zhizhen con un duplice 6-4, ma ha soprattutto perso il belga Zizou Bergs per 6-4 6-2, con il Canada clamorosamente eliminato già dalla fase a gironi della competizione.

Il canadese ha finito in maniera eccellente la scorsa stagione, con la finale raggiunta al Masters 1000 di Parigi e poi con la semifinale alle ATP Finals. Prima nella capitale francese è stato proprio l’altoatesino a batterlo nell’ultimo atto per 6-4 7-6, poi successivamente a Torino il numero due del mondo ha replicato il successo di qualche settimana prima, vincendo sempre in due set per 7-5 6-1. In totale Sinner è 4-2 avanti con il canadese, che ha vinto le prime due sfide giocate nel 2022, domani il risultato non entrerà in questi conteggi, ma comunque conterà per entrambi i giocatori.