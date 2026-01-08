Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, che questa settimana ospita Francesco Inzoli, uno dei giovani più interessanti del panorama italiano del salto in lungo

Il 20enne milanese, che da oltre un anno vive e si allena a Roma all’interno del gruppo guidato da Fabrizio Donato, arriva in trasmissione dopo un 2025 ricco di segnali positivi, stagione che lo ha riportato in piena traiettoria di crescita dopo un periodo complicato.

Inzoli si era affacciato sulla scena internazionale nel 2022 con il bronzo agli Europei Under 18 di Gerusalemme, prima di dover fare i conti con due stagioni difficili, segnate anche da una pubalgia persistente che ne ha limitato il lavoro, soprattutto nel 2024. La svolta è arrivata nella passata stagione, con il nuovo record personale di 7,96 metri, ottenuto grazie al secondo posto ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle, alle spalle di Mattia Furlani, e con il settimo posto nella finale degli Europei Under 23 di Bergen.

Lo sguardo ora è rivolto al 2026, con un obiettivo chiaro: superare la soglia degli 8 metri, traguardo simbolico e tecnico per entrare stabilmente nell’élite della specialità. Un cammino che passerà anche dalla stagione indoor, a partire dai 60 metri del Memorial Giovannini, in programma il 17 gennaio, banco di prova fondamentale per valutare la velocità di base in un contesto internazionale sempre più competitivo, con misure comprese tra 8.20 e 8.50.

A condurre la puntata è Ferdinando Savarese.