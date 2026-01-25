Francesca Lollobrigida: “Un’infezione virale mi ha messo KO nei mesi più importanti, ho pensato anche di smettere”

Francesca Lollobrigida ha vissuto sin qui una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, restando sempre fuori dal podio nelle varie tappe di Coppa del Mondo e dovendo accontentarsi di un argento nella mass start (con tante big assenti) dei Campionati Europei in Polonia.

La stella della Nazionale italiana femminile di speed skating, campionessa mondiale in carica dei 5000 metri, ha dovuto fare i conti purtroppo con un serio problema di salute proprio nella fase più delicata della preparazione perdendo settimane preziose e vedendosi costretta ad inseguire faticosamente la forma ottimale in grande ritardo rispetto alle altre pattinatrici di alto livello in vista delle Olimpiadi.

La 34enne romana, due volte medagliata olimpica (argento nei 3000 e bronzo nella mass a Pechino 2022), ha raccontato il suo difficile avvicinamento ai Giochi tramite un post pubblicato oggi sui social: “Lo sport non è solo vincere. È cadere, perdersi, dubitare di sé…e scegliere di rialzarsi. Quest’anno un’infezione virale mi ha messo KO nei mesi più importanti, il fisico non rispondeva, la testa crollava, il sogno olimpico sembrava allontanarsi. Ho avuto paura, ho pianto, ho pensato di smettere. Mi ero dimenticata perché pattino.

Poi mi sono ricordata una cosa semplice ma essenziale: pattino perché amo pattinare. E quasi a 35 anni lo sport continua a insegnarmi lezioni di vita. I fallimenti, come gli infortuni, ti mettono sempre davanti a una scelta: lottare o cedere. Io scelgo di lottare. Per non perdere me stessa. Ringrazio chi mi è stato vicino, chi mi ha fatto rialzare e mi ha ricordato di guardare sempre avanti, verso la vita“.