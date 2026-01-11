Il grande appuntamento con la pallanuoto europea è alle porte.

Da domani fino a domenica 25 gennaio, Belgrado ospita gli Europei di pallanuoto 2026, una rassegna continentale profondamente rinnovata per calendario e formula.

L’Italia, guidata da Sandro Campagna, si presenta con una squadra ampiamente rinnovata rispetto alle ultime stagioni e con una chiara ambizione: stupire e crescere partita dopo partita. Un avvio di torneo sulla carta favorevole potrebbe consentire al Settebello di trovare ritmo, condizione e fiducia, puntando con decisione alla zona medaglie.

A fare il punto sull’edizione 2026 degli Europei è Franco Carrella, firma storica de La Gazzetta dello Sport, che analizza il nuovo volto della competizione voluta dalla European Aquatics, spostata eccezionalmente in inverno rispetto alla tradizionale collocazione estiva.

Nel ruolo di principali favorite partono Spagna, campione in carica, e Serbia, padrona di casa, a caccia di un titolo europeo che manca dal 2018. Alle loro spalle un gruppo compatto di nazionali pronte a inserirsi nella lotta per il podio, con l’Italia decisa a recitare un ruolo da protagonista.

Analisi, protagonisti, formula e scenari degli Europei di pallanuoto 2026: tutto quello che c’è da sapere prima del via.