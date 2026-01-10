Dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 12-17 gennaio

Nutrita la pattuglia di italiani in campo nella settimana da lunedì 12 a sabato 17 gennaio (domenica 18 inizieranno i tabelloni principali degli Australian Open), dato che in 14 (otto uomini e sei donne) saranno impegnati nelle qualificazioni del primo torneo stagionale del Grand Slam.

Per quanto concerne gli altri tornei ATP e WTA, invece, nell’ATP 250 di Auckland ci sarà Luciano Darderi, che in singolare sarà il numero 4 del seeding ed avrà un bye al primo turno, mentre in doppio giocherà con lo spagnolo Inigo Cervantes, inoltre Mattia Bellucci sarà al via delle qualificazioni.

L’esordio stagionale in coppia di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori arriverà nell’ATP 250 di Adelaide, dove saranno accreditati della testa di serie numero 6 ed esordiranno agli ottavi, mentre giocherà le qualificazioni in singolare Luca Nardi. Nel WTA 250 di Hobart, infine, giocherà le qualificazioni Elisabetta Cocciaretto.

ITALIANI IMPEGNATI NELLA SETTIMANA 12-17 GENNAIO 2026

QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN

Tabellone maschile: Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Lorenzo Giustino, Federico Cinà

Tabellone femminile: Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Silvia Ambrosio, Camilla Rosatello, Jessica Pieri

ATP 250 AUCKLAND

Tabellone principale: Luciano Darderi

Qualificazioni: Mattia Bellucci

Doppio: Luciano Darderi (in coppia con lo spagnolo Inigo Cervantes)

ATP 250 ADELAIDE

Tabellone principale: nessuno

Qualificazioni: Luca Nardi

Doppio: Simone Bolelli/Andrea Vavassori

WTA 500 ADELAIDE

Tabellone principale: nessuna

Qualificazioni: nessuna

Doppio: nessuna

WTA 250 HOBART

Tabellone principale: nessuna

Qualificazioni: Elisabetta Cocciaretto

Doppio: nessuna