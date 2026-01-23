Dominik Paris: “L’errore al Laerchenschuss mi è costato un po’ di velocità. Domani spero nella discesa”

Si è concluso con la vittoria di Marco Odermatt il SuperG andato questa mattina in scena a Kitzbuehel. Sulla leggendaria Streif, una delle piste più iconiche di tutto il Circo Bianco, l’elvetico è riuscito ad anticipare per tre centesimi il connazionale Franjo Von Allmen, risalendo sul gradino più alto del podio dopo il successo dell’anno scorso. Ora il talento svizzero mette nel mirino la discesa di domani, gara che non ha mai vinto in Austria.

Ottime prestazioni anche degli italiani che si piazzano in massa a ridosso delle prime 10 posizioni. Il migliore è stato Mattia Casse, sesto all’arrivo (+0.40) al termine di una discesa più che convincente. Buona prova, tutto sommato, anche per Dominik Paris che sulla Streif ha già ottenuto quattro successi in carriera. L’azzurro ha chiuso in ottava posizione (+0.45), commettendo alcuni piccoli errori che hanno compromesso la sua gara.

L’altoatesino, ai microfoni di Rai Sport, ha così commentato il suo SuperG: “Ho attaccato, forse potevo essere un po’ più preciso al Laerchenschuss, peccato: mi è costata un po’ di velocità. C’è una bella neve, non ci sono grandi difficoltà e così tutti possono spingere: naturale che la classifica sia corta. Domani speriamo che la discesa vada meglio”.