Chi affronterà Jasmine Paolini in United Cup contro la Francia? Cambia tutto senza Boisson

Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic in occasione del suo esordio stagionale: l’appuntamento è per domenica 4 gennaio (ore 10.00) nel match che aprirà il confronto tra Italia e Svizzera nella United Cup, la competizione per Nazionali miste che aprirà ufficialmente il nuovo anno tennistico e che fungerà da tappa di avvicinamento agli Australian Open. La toscana incrocerà la numero 11 del ranking WTA sul cemento di Perth, per poi passare il testimone a Flavio Cobolli, atteso dal testa a testa con l’eterno Stan Wawrinka.

Il 6 gennaio, invece, l’Italia scenderà in campo per fronteggiare la Francia nella seconda e ultima partita della fase a gironi, con l’obiettivo di inseguire il primo posto in modo da qualificarsi ai quarti di finale (passerà anche la migliore seconda classificata nei tre gironi di Perth). C’è stato però un cambio di avversaria per Jasmine Paolini: dall’altra parte della rete non ci sarà più Lois Boisson, che si è chiamata fuori a causa di un contrattempo riscontrato durante la preparazione prestagionale.

La numero 8 del mondo se la dovrà vedere verosimilmente contro Leolia Jeanjean, al momento annunciata sul sito ufficiale della manifestazione, oppure con Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Jeanjean è la numero 102 del ranking WTA, dunque sulla carta decisamente più abbordabile di Boisson, numero 36 e capace di raggiungere la semifinale al Roland Garros 2025. A seguire toccherà a Flavio Cobolli contro Arthur Rinderknech, poi eventualmente al doppio misto con Sara Errani ed Andrea Vavassori contro Edouard Roger-Vasselin e Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.