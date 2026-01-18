Carlos Alcaraz: “Mai oltre i quarti agli Australian Open? Questa è la volta buona. Walton mi attaccava…”

Carlos Alcaraz ha esordito con una vittoria agli Australian Open, il primo Slam della stagione che si è aperto oggi sul cemento di Melbourne e ci terrà compagnia fino a domenica 1° febbraio. Il numero 1 del mondo ha regolato il padrone di casa Adam Walton (numero 79 del ranking ATP) in tre set relativamente agevoli (anche se nel secondo parziale è stato costretto al tie-break) e si è così meritato la qualificazione al secondo turno, dove incrocerà il tedesco Yannick Hanfmann.

Il fuoriclasse spagnolo ha fatto un punto della situazione al termine dell’incontro: “È stato un primo match abbastanza difficile. Lui era solido, anche nel primo set c’è stato solo un break di differenza. Cercava di attaccarmi ogni volta che poteva e nel secondo set ci è riuscito ancora meglio. Penso di star giocando bene, ma ho perso un po’ la concentrazione al servizio e da quel momento è stato un match più complicato. È stata una bella battaglia e devo dire che non mi aspettavo questo livello da lui“.

Il campione in carica di Roland Garros e US Open ha poi proseguito: “Sono contento del mio livello, di come ho colpito la palla e dell’atteggiamento giusto in ogni momento del match, però è chiaro che devo alzare il livello anche tatticamente se voglio fare strada nel torneo. Non so esattamente perché non sono riuscito ad andare oltre i quarti di finale in Australia: negli ultimi due anni ho giocato bene, ma ho perso da Zverev e da Djokovic, che sono due giocatori che solitamente non si incontrano nei quarti quando hai una bella classifica“.

Carlos Alcaraz non si è voluto nascondere: “Quel che è certo è che devo giocare ancora meglio e penso che questo possa essere l’anno giusto per andare lontano“. Gli Australian Open sono l’unico Slam che manca al suo palmares e l’obiettivo è quello di completare il Grande Slam di carriera già in questa annata agonistica, le ultime due edizioni sono state vinte dal nostro Jannik Sinner e potrebbe replicarsi una nuova titanica sfida tra i due titani del tennis internazionale nell’atto conclusivo alla Rod Laver Arena.