Basket
Basket, Serie A: Virtus Bologna a Venezia per conservare la vetta, Brescia sfida Derthona. Trasferta insidiosa per l’Olimpia
Dopo le fatiche delle competizioni europee, torna questo fine settimana l’appuntamento con la Serie a di basket 2025-2026. Il campionato italiano è ormai giunto alla sua quindicesima giornata e tutti i match iniziano ad essere molto importanti per la classifica. In testa c’è sempre la Virtus Bologna che cercherà di assicurarsi la prima posizione per un’altra settimana. Brescia invece deve ritornare a vincere mentre Milano continua la sua rimonta.
Il quattordicesimo turno verrà inaugurato sabato 10 gennaio dalla sfida tra Reggiana e Sassari delle ore 18. Isolani per continuare il filotto di vittorie mentre agli emiliani serve un successo per uscire dalla zona retrocessione. Alle ore 20 il programma dovrebbe proseguire con il match tra Trapani e Trento, ma la situazione del club siciliano dopo l’esclusione dalla Champions League non fa presagire nulla di buono per il prosieguo del campionato degli isolani.
Si trona in campo domenica 11 alle 16 con il match tra Treviso e Varese, mentre alle 17 la Pallacanestro Trieste ospiterà Cantù in una sfida molto delicata nelle zone basse della classifica. Il programma proseguirà poi con Udine-Cremona alle 18 e con il big-match Venezia-Virtus Bologna alle ore 18.30. I veneti, imbattuti in casa, cercano il colpaccio contro le V-Nere, desiderose di mantenere la vetta nonostante le assenze.
Alle ore 19, la Germani Brescia affronta Derthona (reduce da quattro vittorie di fila), per ritrovare serenità dopo il brutto passo falso a Sassari. Chiuderà il turno, lunedì 12 alle ore 18.45 il match tra Basket Napoli ed Olimpia Milano.