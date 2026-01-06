Australian Open 2026, prize-money record: premi aumentati del 16% e svolta storica per i giocatori

Mai nella sua storia ultracentenaria, lo Slam di Melbourne aveva messo in palio una cifra così elevata. L’edizione 2026 degli Australian Open stabilirà un nuovo record di prize-money, aumentando del 16% il montepremi complessivo rispetto all’edizione precedente. Una crescita significativa, frutto delle scelte economiche operate dal CEO Craig Tiley e dal suo team, che meritano particolare attenzione.

Il tennis si conferma la vera “gallina dalle uova d’oro” dei tornei del Grande Slam. Da anni questi eventi generano profitti sempre più consistenti e, finalmente, iniziano a redistribuire una parte maggiore delle entrate ai protagonisti in campo. I benefici dei quattro tornei più importanti del circuito continuano a crescere e ATP e WTA reclamano con forza un ruolo più centrale dei giocatori nella ripartizione dei premi. In questo contesto, l’Open australiano segna un ulteriore passo avanti, tracciando nuove linee guida.

Il montepremi totale raggiungerà i 111,5 milioni di dollari australiani (circa 74,7 milioni di dollari statunitensi), contro i 96,5 milioni dello scorso anno, con un incremento complessivo del 16%, come detto. Aumenta del 16% anche il prize money destinato alle qualificazioni, con l’obiettivo di rendere il tennis più inclusivo e migliorare le condizioni economiche dei giocatori fuori dalla top 100.

Tutti i turni del torneo, sia nei tabelloni di singolare sia in quelli di doppio, beneficeranno di un aumento minimo del 10%. Premi record per vincitori e finalisti: i campioni dei tornei di singolare vedranno crescere i loro compensi del 19%, un segnale forte dopo anni di sostanziale congelamento dei premi riservati ai migliori.

Infine, sono previste migliorie rilevanti anche sul fronte dei rimborsi viaggio e del supporto a giocatori e staff, con incrementi che possono arrivare fino al 67%, a conferma di una visione più attenta e moderna della gestione dell’evento. Di seguito una stima in euro del prize-money del Major nella terra dei canguri:

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2026

Qualificazioni

1° turno qualificazioni: 40.500 AUD ≈ 27.260 USD ≈ 25.100 €

2° turno qualificazioni: 57.000 AUD ≈ 38.367 USD ≈ 35.300 €

ultimo turno qualificazioni: 83.500 AUD ≈ 56.226 USD ≈ 51.700 €

Tabellone principale – singolare

1° turno: 150.000 AUD ≈ 100.994 USD ≈ 92.900 €

2° turno: 225.000 AUD ≈ 151.490 USD ≈ 139.400 €

3° turno: 327.750 AUD ≈ 220.630 USD ≈ 203.000 €

Ottavi: 480.000 AUD ≈ 323.120 USD ≈ 297.300 €

Quarti: 750.000 AUD ≈ 504.874 USD ≈ 464.500 €

Semifinali: 1.250.000 AUD ≈ 841.444 USD ≈ 774.100 €

Finale: 2.150.000 AUD ≈ 1.447.283 USD ≈ 1.331.500 €

Vincitore: 4.150.000 AUD ≈ 2.793.593 USD ≈ 2.570.100 €

Montepremi totale

111,5 milioni AUD ≈ 74,7 milioni USD ≈ 68,7 milioni di euro