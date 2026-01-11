Altri video
Lorenzo Musetti, numero 2 d’Italia, conquista subito la prima finale del 2026 con una splendida rimonta su Andrey Rublev e centra un traguardo storico: è il terzo italiano di sempre ad entrare nella Top 5 del ranking ATP.
Spazio anche all’attesissima esibizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinnerndi Seul.
Vi aspettiamo per la prima puntata del 2026 di TennisMania
