Alex Vinatzer sconsolato ad Adelboden: “Bisognava attaccare, la terza porta mi ha sorpreso”

Alex Vinatzer aveva chiuso al settimo posto la prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull’icona pista svizzera, e ha cercato di salire sul podio nella grande Classica della specialità. L’altoatesino ha attaccato a spron battuto nella seconda manche, commettendo però un grave errore e dicendo così addio ai sogni di gloria.

L’azzurro è comunque riuscito a ripartire e a tagliare il traguardo di fronte al numeroso pubblico nella località elvetica, terminando in 25ma piazza con un distacco di 9.62 secondi dal padrone di casa Marco Odermatt, capace di dominare la gara in maniera imperiale e di rafforzare il primo posto nella classifica generale, impossessandosi anche della vetta della graduatoria di specialità.

Alex Vinatzer ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non c’era altro da fare che attaccare, mi sono fatto sorprendere troppo dalla terza porta. Ho voluto comunque chiuderla per il pubblico. Ora torno in albergo per prepararmi al meglio in vista dello slalom di domani: voglio dare ancora una volta il massimo”.