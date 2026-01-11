Alex Vinatzer critico: “Mancata la decisione per limare decimi, weekend non bellissimo”

Dopo il grave errore commesso nel gigante di ieri, Alex Vinatzer non è riuscito a riscattarsi nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull’iconica pista Chuenisbärgli, caratterizzata da uno dei muri più famosi del Circo Bianco. L’azzurro ha chiuso al 17mo posto con un ritardo di 1.93 dal francese Paco Rassat: ha recuperato tre posizioni nella seconda manche, ma è rimasto lontano dai piazzamenti nobili quando mancano quattro settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Alex Vinatzer ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Qualche curva credo di averla fatta bene. I piani di raccordo di solito sono il mio, ma oggi non andava più di tanto l’esterno: mi è mancata decisione per limare quei decimi. Non è un weekend bellissimo, ci teniamo i punti della startlist e cercheremo di rifarci a Wengen“.

L’altoatesino si è presentato al cancelletto di partenza con il pettorale numero 19 e sicuramente il risultato odierno non lo aiuterà a rientrare nel secondo gruppo di merito, utile per poter pescare un numero di partenza tra 8 e 15. La prossima gara per gli specialisti delle discipline tecniche è in programma domenica 18 gennaio con lo slalom di Wengen, evento di chiusura del weekend in Svizzera che vivrà attorno all’attesissima discesa del sabato.