World Tennis League, al via domani la quarta edizione. Medvedev e Svitolina i big della manifestazione

Il grande tennis, a poche settimane dall’inizio del nuovo anno, inizia a scaldare i motori. Il 2026 proporrà il primo grande appuntamento stagionale con l’annuale edizione degli Australian Open. Si disputa da domani a sabato la quarta edizione della World Tennis League, torneo a squadre miste che si svolgerà al SM Krishna Tennis Stadium di Bengaluru, in India. Presenti all’evento anche alcuni giocatori del circuito ATP e WTA: il russo Daniil Medvedev e l’ucraina Elina Svitolina possono essere considerati i big della manifestazione.

Saranno quattro le formazioni al via che si sfideranno in un round Robin al termine del quale le prime due classificate si contenderanno il titolo in finale. L’occasione rappresenta una vetrina importante per i tennisti di casa: in ciascuna formazione saranno infatti presenti un giocatore e una giocatrice del Paese ospitante. Ciascun incontro si articola su tre match: uno di singolare maschile, uno di singolare femminile e il terzo di doppio misto.

Le Eagles saranno composte dal transalpino Gaël Monfils, dalla spagnola Paula Badosa e dagli indiani Sumit Nagal e Shrivalli Bhamidipaty, mentre i Falcons saranno formati dal russo Daniil Medvedev, dalla polacca Magda Linette e dagli indiani Rohan Bopanna e Sahaja Yamalapalli.

Negli Hawks schiereranno il canadese Denis Shapovalov, l’ucraina Elina Svitolina e gli indiani Yuki Bhambri e Maaya Rajeshwaran. La formazione dei Kites potrà contare sull’australiano Nick Kyrgios, l’ucraina Marta Kostyuk e gli indiani Dhakshineswar Suresh ed Ankita Raina. Ad imporsi lo scorso anno è stato il Team Falcons, formazione composta dal russo Andrey Rublev, dalla kazaka Elena Rybakina, dal canadese Denis Shapovalov e dalla francese Caroline Garcia.