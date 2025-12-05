Il campionato di serie A1 maschile si avvia alla conclusione della prima fase di stagione regolare. Nell’undicesima giornata del girone di andata la sfida di cartello si gioca nel posticipo domenicale tra Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo e Banco BPM Rari Nantes Savona. Federico Mistrangelo, tecnico della De Akker Bologna e della nazionali giovanili azzurre, presenta il match della Scandone, incontro tra la terza e la quarta forza del torneo. Il campionato di serie A1 femminile chiude il girone di andata con le gare della nona giornata. Le partite più interessanti sono senza dubbio Antenore Plebiscito Padova-Sis Roma e Smile Cosenza Pallanuoto-Ekipé Orizzonte.