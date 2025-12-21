Vela, Medea Falcioni in trionfo ai Mondiali Youth! Dominio assoluto nell’iQFoil a Vilamoura

Medea Falcioni rispetta il pronostico della vigilia e vince con il piglio della dominatrice la medaglia d’oro nell’iQFoil agli Youth World Sailing Championships 2025 di Vilamoura, in Portogallo. La quindicenne anconetana si conferma dunque uno dei giovani talenti più luminosi della vela olimpica internazionale, chiudendo in bellezza una stagione praticamente perfetta in cui ha fatto anche doppietta tra Europei e Mondiali U19 di classe centrando inoltre un fantastico settimo posto nella rassegna continentale assoluta tra le senior.

Falcioni ha dominato la scena nelle acque lusitane, vincendo tutte e sette le regate disputate e laureandosi per acclamazione la miglior interprete mondiale della tavola tra le Under 19. “Vincere il Mondiale Youth è sicuramente una grandissima soddisfazione di per sé, soprattutto dopo aver già vinto il Campionato Mondiale U19 di classe quest’estate a Brest. Riconfermarsi è qualcosa di davvero bellissimo, e riuscire a farlo vincendo tutte le prove è stata un’emozione enorme“, le sue dichiarazioni al sito federale.

“Sono particolarmente fiera di come ho gestito il campionato: abbiamo dovuto aspettare molto prima di scendere in acqua ed è stata una regata difficile anche dal punto di vista mentale. Abbiamo affrontato condizioni molto diverse, con vento fino a 30 nodi ma anche brezze leggerissime, e questo ha reso il tutto ancora più impegnativo. Rimane una grandissima soddisfazione e tanta motivazione per continuare a spingere anche il prossimo anno, confrontandomi con i senior“, ha aggiunto la fenomenale marchigiana classe 2010.

Italia che si è tolta delle soddisfazioni importanti a Vilamoura anche con altri protagonisti, conquistando per la terza edizione di fila il Nations Trophy e terminando la manifestazione con un bottino di tre medaglie. Oltre a Falcioni sono saliti infatti sul podio anche Lorenzo Sirena/Alice Dessy, che hanno bissato l’oro del 2024 sul Garda nel Nacra 15, e Mattia Saoncella argento nell’iQFoil maschile.