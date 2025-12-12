Tennistavolo: Wang Chuqin è l’uomo della giornata alle Finals 2025

La terza giornata delle WTT Finals 2025 di tennistavolo ha consegnato nuovi importanti verdetti direttamente dai tavoli dell’Hong Kong Coliseum. Ecco come sono andate le cose fra singolare maschile, singolare femminile e doppio misto.

Singolare maschile

Wang Chuqin, il cinese testa di serie numero 1, non sbaglia un colpo. L’asiatico approda alle semifinali del torneo battendo 4-1 (11-6, 11-4, 11-9, 8-11, 11-4) il francese Alexis Lebrun senza mai soffrire. Da registrare c’è anche la prosecuzione del cammino da parte dello svedese Truls Moregard: il nordico ha superato in rimonta 4-2, scatenandosi nella seconda parte di match, l’atleta di Taipei Lin Yun-Ju (6-11, 7-11, 12-10, 11-4, 11-2, 11-5)

Singolare femminile

Confronto tutto cinese fra Chen Yi e Cheng Xington vinto dalla prima per 4-1: battaglia diventata a senso unico per Yi dal secondo parziale in poi, quando Xington, pur in vantaggio di un set, è scesa di livello consegnandosi alla fine con i parziali di 7-11, 11-8, 11-9, 11-7, 11-2 tutto in favore della sua avversaria che così estromette dalla gara la testa di serie numero 3. Semifinali al femminile ottenute anche da Wang Manyu che ha piegato con il medesimo risultato la coreana Joo Cheonhui (11-7, 11-8, 9-11, 11-5, 11-4) e da Kuai Man, che ha piegato in rimonta 4-2 la giapponese Satsuki Odo (11-6, 4-11, 9-11, 16-14, 11-4, 12-10). Senza problemi la testa di serie numero 1, anche lei cinese: Sun Yingsha ha passeggiato superando Miyu Nagasaki 4-0 (12-10, 11-6, 11-6, 11-1).

Doppio misto

Si è conclusa con il matchday 3 la fase a gironi della specialità. Queste le semifinali che si disputeranno domani a Hong Kong: Lin/Kuai (Cina – n.1) vs. Lim/Shin (Corea – n.2) e Wang/Sun (Cina – Wild Card) vs. Matsushina/Harimoto (Giappone).

Domani si tornerà nuovamente in campo, oltre alle semifinali di doppio misto, come detto, vi sarà ancora spazio per i quarti rimanenti e le semifinali dei tornei di singolare maschile e femminile.