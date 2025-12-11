Tennistavolo: la seconda giornata delle Finals parla giapponese. Bene Harimoto e Odo

La seconda giornata delle WTT Finals 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Hong Kong, è andata in archivio. Sui tavoli asiatici si sono alternati gli specialisti del singolare maschile, di quello femminile e del doppio misto. Ecco come sono andate le cose nelle varie categorie.

Singolare maschile

Prendono posto ai quarti di finale il giapponese Harimoto, che ha superato 4-2 il francese Gauzy, e i cinesi Lin Shidong (4-0 al connazionale Liang Jingkung) e Xiang Peng (4-2 al coreano An Jaehyun). Oltre a loro, last but not least il transalpino Felix Lebrun che regola 4-2 il brasiliano Hugo Calderano.

Singolare femminile

Doppio scontro “Made in Japan”: vittorie per Odo e Nagasaki rispettivamente su Hashimoto (dominata 4-0) e Ito (piegata 3-4 in rimonta dalla rivale). Poi due pass per i quarti di finale per le cinesi Kuai Man, che si è imposta 4-0 sulla nipponica Hayata) e per la testa di serie numero 1 Sun Yingsha, che ha travolto 4-0 la connazionale Wang Yidi.

Doppio misto

Day 2 della fase a gironi. Gruppo 1: successo netto per 3-0 dei cinesi Wang e Sun sugli altri rappresentanti della Cina, ovvero Lin e Kuai. Vince la coppia di Hong Kong formata da Wong e Doo per 3-2 sul binomio indiano Shah-Chitale. Gruppo 2: i brasiliani Calderano/Takahashi superano 3-1 gli spagnoli Robles/Xiao, in precedenza i coreani Lim e Shin avevano inflitto una lezione ai giapponesi Matsushima/Harimoto (3-0).