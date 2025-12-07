Startlist gigante Tremblant 2025 (7 dicembre): orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Neanche ventiquattro ore dopo e si replica a Tremblant. In programma il secondo gigante del fine settimana canadese e la grande favorita è sicuramente la neozelandese Alice Robinson, che ha trionfato ieri dominando le avversarie. In cerca di riscatto c’è sicuramente l’austriaca Julia Scheib, uscita nella prima manche e che ha perso anche la vetta della classifica di specialità.

La lotta per il podio è comunque apertissima e spera di entrarci Mikaela Shiffrin. L’americana ha concluso al sesto posto alla fine e soprattutto ha accusato dei problemi fisici all’arrivo. Attenzione anche alla beniamina di casa Valerie Grenier, tornata sul podio dopo quasi due anni proprio davanti ai suoi tifosi.

In casa Italia ci si aspetta una conferma da parte di Sofia Goggia, ottima ottava nel primo gigante. Anche Lara Della Mea ha stupito in positivo con un eccellente nono posto in rimonta. Sicuramente avranno voglia di riscatto Asja Zenere e Giorgia Collomb, mentre Ilaria Ghisalberti cerca ancora punti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile di Tremblant, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (solo la prima manche); in diretta streaming su Rai Play (solo la seconda manche su Rai Play Sport 2), Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO OGGI

Domenica 7 Dicembre

Ore 16.00 Prima manche gigante femminile Tremblant (Canada) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile Tremblant (Canada) – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

GIGANTE FEMMINILE TREMBLANT 2025: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la prima manche e differita per la seconda manche (dalle 22.00)

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 (per la seconda manche); Eurosport 1, Discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

GIGANTE FEMMINILE TREMBLANT 2025: LA STARTLIST

1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

3 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

4 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

10 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

11 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

12 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

13 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

19 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

20 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

22 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

23 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

26 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

27 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

28 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

30 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

33 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

34 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

35 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

36 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

37 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

39 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

40 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

41 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

43 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

44 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

45 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

46 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

47 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

48 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

49 108642 GIESBRECHT Kendra 2005 CAN Rossignol

50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer