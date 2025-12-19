Stan Wawrinka ha deciso: “Il 2026 sarà la mia ultima stagione nel Tour”

Stan Wawrinka ha preso una decisione importante, indicando ufficialmente il 2026 come la sua ultima stagione da tennista professionista prima di lasciare l’agonismo. “Un’ultima spinta. Ogni libro ha bisogno di una fine. È tempo di scrivere l’ultimo capitolo della mia carriera da tennista professionista. Il 2026 sarà il mio ultimo anno nel Tour“, annuncia lo svizzero sui social.

Wawrinka occupa oggi il 157° posto del ranking mondiale, ma in passato si è tolto grandi soddisfazioni vincendo tre Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016) e conquistando nel complesso 16 titoli ATP. Il nativo di Losanna, che compirà 41 anni il prossimo 28 marzo, ha raggiunto un best ranking di n.3 in piena era Fab Four a dimostrazione di un livello veramente notevole soprattutto nel triennio 2014-2016.

“Voglio ancora esplorare i miei limiti e terminare il mio percorso nella maniera migliore possibile. Ho ancora dei sogni da realizzare in questo sport. Mi sono goduto tutto quello che il tennis mi ha dato, soprattutto l’emozione di giocare di fronte a voi tifosi. Non vedo l’ora di rivedervi un’ultima volta in giro per il mondo“, dichiara il giocatore elvetico.