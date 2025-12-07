Sport in tv oggi (domenica 7 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il calcio con la Serie A, la F1 con il GP di Abu Dhabi, gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, slittino e speed skating, e tanto altro ancora.

Alla vigilia dell’ultima tappa del Mondiale 2025 di F1 restano tre piloti in corsa per il titolo iridato: comanda il britannico Lando Norris, primo con 408 punti, davanti al neerlandese Max Verstappen, secondo a quota 396, ed all’australiano Oscar Piastri, terzo con 392. La gara sarà il momento decisivo ed arriverà alle ore 14.00 italiane, quando scatterà il GP di Abu Dhabi.

Si completerà il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, con gli inseguimenti: alle ore 13.15 toccherà alla 10 km femminile, mentre alle ore 15.20 sarà la volta della 12.5 km maschile. L’Italia schiererà otto azzurri: tra le donne Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Michela Carrara, ed Hannah Auchentaller, e tra gli uomini Tommaso Giacomel, Lukas Hofer ed Elia Zeni.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 7 dicembre

2.30 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

6.30 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

9.00 Speed skating, Coppa del Mondo Junior Collalbo: 2a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tl femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.00 Nuoto, Europei in vasca corta: ultima giornata, batterie – Rai Sport HD, Rai Play

10.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Argentina-Spagna – FIFA+

10.35 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 1a manche – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 10 km pursuit femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.55 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: Gundersen LH HS138 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.55 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tl maschile – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.00 Basket femminile, Serie A1: Roseto-Sassari – flima.tv

12.15 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 2a manche – discovery+

12.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Portogallo-Brasile – FIFA+

12.30 Calcio, Serie A: Cremonese-Lecce – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Inter-Genoa – DAZN

12.55 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: qualificazioni LH HS134 maschile – discovery+

13.15 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km pursuit femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

13.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 12.5 km pursuit maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Terralba: donne élite – Rai Play Sport 2, discovery+

13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: team relay – discovery+

14.00 F1, GP Abu Dhabi: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.55 in differita su TV8 HD, tv8.it

14.05 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: Gundersen 10 km maschile – discovery+

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen: 500, mass start, team sprint – discovery+, YouTube Skating ISU

14.25 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Roma – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Ternana – DAZN

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Terralba: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+

15.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: gigante femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Basket, Serie A: Udine-Napoli- LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Firenze – DAZN, VBTV

16.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Ruka: moguls maschili e femminili – discovery+

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-San Giovanni in Marignano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Perugia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Cuneo – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Trento – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Venezia-Cantù – LBA TV

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: gigante maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Lazio-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Parma-Como – DAZN

18.00 Volley, Superlega: Milano-Perugia – Rai Play Sport 1, VBTV, differita ore 23.30 Rai Sport HD

18.00 Volley, Superlega: Cuneo-Verona – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Cisterna-Piacenza – VBTV

18.00 Basket, Serie A: Milano-Trento – LBA TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Broni – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Schio – flima.tv

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: gigante femminile, 2a manche – Rai Play Sport 2, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, differita ore 22.10 Rai Sport HD

19.00 Nuoto, Europei in vasca corta: ultima giornata, finali – Rai Sport HD, Rai Play

19.00 Basket, Serie A: Treviso-Trapani – LBA TV

20.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Solitude: sprint femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

20.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Solitude: sprint maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Juventus – DAZN, DAZN 1

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: gigante maschile, 2a manche – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 21.15 anche su Rai Sport HD (al termine del nuoto)

LA DIRETTA LIVE DELLE 10 KM DI SCI DI FONDO ALLE 9.30 E 11.55

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 13.15

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.20

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00