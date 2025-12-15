Speed skating, team pursuit e Giovannini regalano un sorriso ad Hamar. Lollobrigida sottotono

Finita nell’album dei ricordi la quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026. Sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall, in casa Italia sono arrivati due podi dal peso specifico importante. Il riferimento è al team pursuit e alla Mass Start degli uomini.

Nella prova dell’inseguimento a squadre, il terzo formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini è andato a prendersi un secondo posto importante, alle spalle degli Stati Uniti, fondamentale per voltare pagina dopo lo sfortunato incidente di percorso di Salt Lake City, ricordando la caduta di Malfatti. Un crash che era costato, tempi alla mano, la piazza d’onore negli States. Le cose sono state messe al loro posto e nel particolare format di gare si tratta del podio n.19 per il Bel Paese, di cui sette nelle ultime tre stagioni.

Gara con partenza di massa in cui Giovannini ha ottenuto il secondo podio stagionale, dopo la vittoria a Calgary. Il trentino è riuscito ad artigliare la terza piazza, in un ultimo giro indiavolato di Jordan Stolz, capace di far saltare il banco e di portarsi a casa la vittoria anche in questa specialità. Per l’americano uno straordinario cinque su cinque in Norvegia, considerando le gare a cui ha preso parte e nelle quali si è imposto.

Dal canto suo il 32enne di Baselga di Pinè, con questo risultato, si è portato in seconda posizione nella Coppa del Mondo. Un riscontro che dà fiducia. Spera di ritrovarla Francesca Lollobrigida, apparsa decisamente sottotono nei 1500 e nei 3000 metri a cui ha preso parte, col settimo posto nella Mass Start come miglior risultato. Ai nostri microfoni, Maurizio Marchetto aveva fatto riferimento a un problema fisico senza entrare nel dettaglio. Si spera che sia solo una fase di transizione, in vista di quel che sarà a Milano Cortina.

Note liete legate a Serena Pergher, sempre consistente nei 500 metri (settimo posto con 38″05 nella seconda serie dei 500 metri) e a Jeffrey Rosanelli, attestatosi al terzo posto cadetto con il crono di 34″93 nella medesima distanza.