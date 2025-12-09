Speed skating, Coppa del Mondo Hamar 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 12 al 14 dicembre sull’anello di ghiaccio di Hamar, in Norvegia, andrà in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. In casa Italia si vorrà rispondere presente per salire di condizione nel percorso che porterà ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante azzurre Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, in cerca della miglior condizione dopo un avvio nella trasferta nordamericana non brillantissimo. In Olanda, ad Heerenveen, Ghiotto ha ottenuto il suo primo podio stagionale nei 10000 metri, venendo però preceduto dal ceco Metoděj Jílek.

Poche soddisfazioni per la pattinatrice romana finora, che spera sul ghiaccio norvegese di ritrovare quel feeling che nella stagione scorsa le permise di esaltarsi, andando a conquistare uno storico oro mondiale nei 5000 metri. Aspettative ce ne sono su Francesca per quanto riguarda la Mass Start, specialità in cui Andrea Giovannini, vincitore a Calgary, vuol confermare certe attitudini.

La quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating andrà in scena dal 12 al 14 dicembre sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia). La copertura streaming sarà garantita sul canale Youtube Skating ISU e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HAMAR 2025

Venerdì 12 dicembre

13:40 – Divisione B

500 metri Donne

500 metri Uomini

1500 metri Donne

1500 metri Uomini

18:30 – Divisione A

500 metri Donne

500 metri Uomini

1500 metri Donne

1500 metri Uomini

Sabato 13 dicembre

08:40 – Divisione B

1000 metri Donne

1000 metri Uomini

3000 metri Donne

5000 metri Uomini

14:00 – Divisione A

1000 metri Donne

1000 metri Uomini

3000 metri Donne

5000 metri Uomini

Domenica 14 dicembre

09:00 – Divisione B

Team Pursuit Donne

Team Pursuit Uomini

500 metri Donne

500 metri Uomini

Mass Start Donne

Mass Start Uomini

13:00 – Divisione A

Team Pursuit Donne

Team Pursuit Uomini

500 metri Donne

500 metri Uomini

Mass Start Donne

Mass Start Uomini

Mass Relay (MR)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING HAMAR 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, canale Youtube ISU

Diretta testuale: OA Sport