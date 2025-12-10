Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Davos. Pellegrino il faro di un gruppo in crescita

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si trasferisce in questi giorni dalla Norvegia alla Svizzera in vista della terza tappa della stagione, che si terrà sulle nevi di Davos da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. Si preannuncia un weekend interamente dedicato alla tecnica libera, con la prima Team Sprint dell’inverno e a seguire una sprint individuale ed in chiusura una 10 km con partenza a intervalli.

La Nazionale italiana si presenterà sulla pista elvetica con un gruppo di 14 atleti, composto da 8 uomini e 6 donne. Nello specifico il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo in campo maschile e Maria Gismondi, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella al femminile.

Pellegrino ha cominciato l’ultima stagione della carriera senza grandi acuti tra Ruka e Trondheim, ma il suo piano è quello di crescere progressivamente tappa dopo tappa per arrivare al top della forma in occasione delle Olimpiadi a febbraio. “Chicco” può puntare comunque a degli ottimi risultati già questo fine settimana, in una località che lo ha visto vincere in passato quattro Sprint con otto podi totali.