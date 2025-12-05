Sci alpino, la discesa di Beaver Creek si recupererà in Italia! Scelte data e località

Il lungo fine settimana di Beaver Creek è stato decisamente tormentato: il programma originario prevedeva la disputa di due discese libere, un superG e un gigante, ma poi le avverse previsioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rivedere più volte la pianificazione degli eventi nell’ambito di questa tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Prima si è pensato di cancellare una discesa, poi si è tornati sul doppio evento di velocità e infine si è deciso di disputare solo una discesa sulla mitica Birds of Prey nella giornata di ieri. Il superG di sabato è stato anticipato a oggi, mantenendo domani come eventuale giorno di recupero, mentre per domenica è stato confermato il gigante.

I molteplici mutamenti sulla neve statunitense hanno già portato alla decisione su data e luogo in cui recuperare la discesa libera non disputata in terra americana: la FIS ha infatti annunciato che si gareggerà giovedì 18 dicembre (ore 11.45) in Val Gardena, dove erano già previste due gare (superG il 19 dicembre e discesa il 20 dicembre, sempre alle ore 11.45). Grande spettacolo sulla Saslong con tre gare prima di Natale, in un fine settimana di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

NUOVO PROGRAMMA COPPA DEL MONDO VAL GARDENA

Giovedì 18 dicembre (ore 11.45): Discesa libera maschile (recupero di Beaver Creek)

Venerdì 19 dicembre (ore 11.45): SuperG maschile

Sabato 20 dicembre (ore 11.45): Discesa libera maschile (gara classica)