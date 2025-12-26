Scacchi: Lorenzo Lodici contro Magnus Carlsen, esordio di fuoco confermato ai Mondiali rapid 2025

Confermato quanto era già emerso nei giorni scorsi a seguito dello scorrimento della lista partecipanti ai Mondiali rapid di scacchi. Ci sarà, a mezzogiorno in punto, la sfida tra Lorenzo Lodici e Magnus Carlsen al primo turno in quel di Doha. Anzi, tra Magnus Carlsen e Lorenzo Lodici, visto che al norvegese da 15 anni numero 1 del mondo è toccato il Bianco nel sorteggio dei colori tenutosi ieri.

Un sorteggio che, vale la pena ricordarlo, ha visto protagonista solo lui per un semplice motivo: dalla sua scelta dipende poi l’alternanza dei colori degli altri. Avendo Carlsen il Bianco, il numero 2 del tabellone, il russo Ian Nepomniachtchi, si trova con il Nero, il numero 3, l’armeno sotto bandiera USA Levon Aronian, ha il Bianco e così via.

Lodici e Carlsen non si sono mai affrontati alla scacchiera. Un curioso incrocio, però, si è verificato alla World Cup, quando Carlsen si è ritrovato a commentare per chess.com una fase della prima partita di spareggio del secondo turno del nativo di Brescia, ma cresciuto a Chioggia, contro Hans Niemann. E il norvegese ha lodato l’italiano per lo spirito nell’iniziativa che lo ha poi portato a vincere quella partita, che sarebbe risultata decisiva per il superamento del confronto.

Sono stati molto rari gli incroci di Carlsen con i giocatori italiani alla scacchiera (qualcuno in più ne capita nei Titled Tuesday di chess.com, dove qualche situazione occasionale in tal senso si verifica). La più famosa resta quella delle Olimpiadi Scacchistiche del 2022, quando il norvegese fu costretto alla patta da un grande Daniele Vocaturo, al tempo numero 1 azzurro, e l’Italia riuscì a battere la Norvegia per 3-1 nel terzo turno. Uno dei due a vincere la propria partita fu proprio Lodici, che batté Jon Ludvig Hammer.

Lodici, che ha già lasciato intendere da più parti di non temere in alcun modo la prospettiva di Carlsen, non è l’unico italiano in scena. Ci sarà anche Nicola Altini: per il Maestro Internazionale pugliese un altro sorteggio da brividi, contro uno dei migliori giocatori al mondo sia a cadenza classica che, ancor più, rapid e blitz. Si tratta del francese Maxime Vachier-Lagrave, vincitore del titolo blitz nel 2021 e secondo nel 2015 sempre in questo contesto, ma, curiosamente, mai a podio nel rapid. E ci sono numerosi altri confronti interessanti: Mamedyarov-Faustino Oro, Aronian-Mendonca, Yu Yangyi-Christiansen, Samadov-Grischuk, Murzin-Erdogmus soltanto per citarne alcuni. E siamo solo al primo turno: s’immagini cosa può succedere in quelli successivi già alla prima giornata, in cui sono previste cinque partite. Va ricordato il tempo di riflessione: 15 minuti a testa più 10 secondi di incremento per ogni mossa.

C’è anche il torneo femminile (che ha due turni in meno, 11 invece di 13, e pur giocandosi su tre giorni segue uno schema 4-4-3 rispetto al 5-4-4 degli uomini in fatto di incontri giornalieri). In esso l’Italia schiera Alexandra Shvedova, che debutterà con il Nero contro l’uzbeka Guldona Karimova, e Aleksandra Dimitrijevic, al via contro l’azera Malak Ismayil. Teoricamente due confronti più semplici, ma negli scacchi delle volte di semplice c’è poco.