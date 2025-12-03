Scacchi: famiglia Brunello sugli scudi ai Campionati Italiani 2025

In archivio anche un ulteriore blocco di 15 partite ai Campionati Italiani di scacchi che si stanno svolgendo a Spilimbergo. Ritornano in scena gli Assoluti con il sesto turno, proseguono con il quarto tanto il femminile quanto l’Under 20.

Della giornata di riposo toccata in sorte a Francesco Bettalli approfitta Sabino Brunello, che batte Carlos Garcia Palermo e compie l’aggancio a quota 4. Subito in grande pressione in uscita dall’apertura, la Difesa Francese, Brunello prima mette in atto un attacco sul lato di Re principalmente con la Donna, poi entra in un finale di Donna e Torre con un pedone in più, ma soprattutto con i suoi due pezzi pesanti liberi di scorrazzare per la scacchiera. Il bresciano manca la continuazione più spettacolare, ma guadagna la Torre e tanto basta per assicurarsi il punto intero dopo 35 mosse.

A mezzo punto si colloca Luca Moroni, che si riscatta della sconfitta proprio con Garcia Palermo e batte Gabriele Lumachi partendo da una posizione un pochino passiva in uscita dall’apertura. Decisiva la comprensione della posizione del Grande Maestro di Desio, che oltre a gestire bene il tempo entra in un finale vinto di Donna e quattro pedoni contro Torre, Alfiere e tre pedoni, che poi gli regala pure una chance di matto in quattro quando, alla 46a mossa, Lumachi abbandona.

Si porta a 3,5 anche Valerio Carnicelli, che dopo un’Italiana dalla quale scaturisce un seguito a lungo inserito sui binari della patta riesce a battere Vittorio Cinà. Il siciliano ha da recriminare per un paio di incaute spinte di pedone nel finale, capaci di rendere persa una posizione che fino alla 54a si poteva tenere in parità senza grandissimi sforzi. Dinamica simile e diversa per Edoardo Di Benedetto, che sfrutta i soliti problemi di tempo di Claudio Paduano per forzarne l’errore in un finale patto di Donna, Alfiere e due pedoni per parte nel quale è proprio l’Alfiere del Bianco (Paduano) a cadere in una breve combinazione. Abbandono alla 73a. Patta senza patemi con gli Alfieri di colore contrario tra Andrea Favaloro e Alberto Barp.

In campo femminile, i sorrisi della famiglia Brunello si completano con il successo di Marina nei confronti di Giulia Sala dopo una serie di belle finezze tattiche trovate in pieno mediogioco. A seguito di queste la pressione di Marina Brunello, con il Nero, è talmente forte da provocare l’abbandono, anche perché non ci sono praticamente più pedoni a difendere il Re del Bianco. Resta accoppiata in vetta Olga Zimina, che contro Kamilla Rubinshtein prima sfrutta il fatto che l’avversaria rifiuti un cambio delle Donne (cosa che doveva accettare), poi, con Torri, Cavallo e cinque pedoni contro Donna, Alfiere e tre pedoni mantiene un attacco significativamente forte sulle colonne aperte e conclude con mirabile brillantezza per uno scherma che non sarà la celebre Carlsen-Karjakin del 2016, ma qualche eco di quella c’è.

Si issa al terzo posto Valeria Martinelli, che si vede giocare da Greta Viti una Partita del Centro (1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Dxd4) rara ad alto livello. Il fatto che sia l’una che l’altra vadano in grossa crisi di tempo sull’orologio molto presto genera un certo numero di errori, ma la pressione vincente è quella che ha Martinelli con il Nero una volta esaurite le velleità offensive del Bianco, che è pure indietro di materiale. Si chiude dopo 56 mosse. Patta dopo 45 tratti con qualche elemento interessante a metà partita tra Elisa Cassi e Camelia Ciobanu, ma anche tra Enrica Zito e Lara Scagliarini, con la prima che può recriminare per un pedone b libero spinto in sesta traversa nel momento sbagliato.

Nell’Under 20 resta in testa da solo a quota 3 Lorenzo Fava, che patta dopo 21 mosse e senza che nessuno dei due abbia reali chance, con Joshuaede Cappelletto. Tutti risultati decisivi sulle altre scacchiere. Molto bella a vedersi la conclusione di Leonardo Vincenti contro Pasquale Romagno: il Nero si scopre incautamente con g5 aprendosi a un attacco violento di Donna e Torre da parte del tredicenne già Maestro FIDE. La posizione da matto in tre sulla quale c’è l’abbandono di Romagno ha quasi un senso artistico.

Vanno a 2,5 anche Gabriele Urbani, anche perché Luca Giordani, con il Nero, tenta un attacco sul lato di Donna che gli si ritorce direttamente contro con annesso abbandono in 27 mosse, e Niccolò Casadio. Nel suo caso a cadere è Nicolas Perossa, che con il Bianco si trova letteralmente schiacciato dalla grande pressione esercitata da tutti i pezzi del Nero, infinitamente più mobili dei suoi alla 30a mossa, cioè quella dell’abbandono. Vince anche Leo Titze, ed è il primo urrà quello contro Neven Hercegovac, che arriva con pieno merito e un motivo tattico non semplice, ma indubbiamente interessante, che provoca la fine del confronto in 32 mosse.

Di seguito tutti i risultati corredati di classifiche dei tre tornei.

ASSOLUTI

6° turno

Favaloro-Barp 0,5-0,5

Carnicelli-Cinà 1-0

Paduano-Di Benedetto 0-1

Moroni-Lumachi 1-0

S. Brunello-Garcia Palermo 1-0

Riposa Bettalli

Classifica

1 S. Brunello, Bettalli 4

3 Moroni, Carnicelli 3,5

5 Favaloro 3

6 Garcia Palermo, Barp, Di Benedetto, Lumachi 2,5

10 Cinà 1,5

11 Paduano 0,5

7° turno

Garcia Palermo-Favaloro

Lumachi-S. Brunello

Di Benedetto-Moroni

Bettalli-Paduano

Barp-Carnicelli

Riposa Cinà

FEMMINILE

4° turno

Zito-Scagliarini 0,5-0,5

Cassi-Ciobanu 0,5-0,5

Sala-M. Brunello 0-1

Viti-Martinelli 0-1

Zimina-Rubinshtein 1-0

Classifica

1 M. Brunello, Zimina 3,5

3 Martinelli 2,5

4 Viti, Rubinshtein, Ciobanu 2

7 Cassi, Scagliarini 1,5

9 Sala 1

10 Zito 0,5

5° turno

Rubinshtein-Zito

Martinelli-Zimina

M. Brunello-Viti

Ciobanu-Sala

Scagliarini-Cassi

UNDER 20

4° turno

Cappelletto-Fava 0,5-0,5

Perossa-Casadio 0-1

Titze-Hercegovac 1-0

Urbani-Giordani 1-0

Vincenti-Romagno 1-0

Classifica

1 Fava 3

2 Cappelletto, Urbani, Vincenti, Casadio 2,5

6 Titze, Romagno, Hercegovac, Perossa 1,5

10 Giordani 1

5° turno

Romagno-Cappelletto

Giordani-Vincenti

Hercegovac-Urbani

Casadio-Titze

Fava-Perossa