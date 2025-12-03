Serata dedicata alle discipline invernali che hano maggiormente brillato nel fine settimana. Saranno nostri ospiti i protagonisti dei podi ottenuti nel bob a 4 (D.T. Maurizio Oioli, Lorenzo Bilotti) e nello short track (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola). Ci sarà spazio anche per lo sci alpino, il biathlon e quant’altro. Vi aspettiamo alle 20:15 sul canale youtube di OA Sport con i vostri commenti e domande.