Altri video
La rinascita di Carlo Macchini: dal dolore al riscatto | Ginnasticomania
Nuoto, Italia subito protagonista in corta a Lublino: cosa ci aspetta nella seconda giornata
FOCUS – Michele Coppolillo: dalla Calabria ai giovani talenti del ciclismo italiano
Elisa Maria Di Lazzaro: “Nel 2026 voglio il salto di qualità” | Sprint Zone
Serata dedicata alle discipline invernali che hano maggiormente brillato nel fine settimana. Saranno nostri ospiti i protagonisti dei podi ottenuti nel bob a 4 (D.T. Maurizio Oioli, Lorenzo Bilotti) e nello short track (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola). Ci sarà spazio anche per lo sci alpino, il biathlon e quant’altro. Vi aspettiamo alle 20:15 sul canale youtube di OA Sport con i vostri commenti e domande.
