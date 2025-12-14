Rugby
Rugby femminile, Valsugana passa in casa di Villorba e allunga in testa. Colorno e Benetton lottano per il terzo posto
La sesta giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile vede il successo nel big match del Valsugana, che passa in casa del Villorba per 7-13, allungando ulteriormente in testa alla classifica, con le patavine ora a +4 sulle più immediate inseguitrici.
Invariate le distanze tra le due squadre in lotta per il terzo posto: Colorno vince con bonus superando il CUS Milano per 31-10, ma anche il Benetton Treviso fa bottino pieno in casa dell’Unione Capitolina, sconfitta per 19-24. In coda il CUS Torino passa in casa del Neapolis per 12-19 e cancella la penalizzazione, agganciando le campane in classifica.
SERIE A ÉLITE RUGBY FEMMINILE 2025-2026
Risultati 5a giornata – Domenica 14 dicembre
Unione Rugby Capitolina v Benetton Rugby Treviso 19-24 (1-5)
Arredissima Villorba Rugby v Valsugana Rugby Padova 7-13 (1-4)
SIA-MPL Rugby Colorno v CUS Milano Rugby 31-10 (5-0)
Neapolis Campania Felix v IVECO CUS Torino 12-19 (1-4)
Classifica dopo la 5a giornata
Valsugana Rugby Padova 29, Arredissima Villorba Rugby 25, SIA-MPL Rugby Colorno 21, Benetton Rugby Treviso 20, CUS Milano Rugby 9, Unione Rugby Capitolina (-4) 6, IVECO CUS Torino (-4) 1, Neapolis Campania Felix 1.
TABELLINI
Arredissima Villorba Rugby vs Valsugana rugby Padova 7-13 ( fine primo tempo 0-5)
Marcatrici: p.t. 27’ m. Rasi (0-5), s.t. 4’ m. Vecchini (0-10), 35’ m. Magatti t.r. Buso (7-10), 38’ c.p. Sillari (7-13).
Arredissima Villorba Rugby: Buso; Busana , Cipolla, Magatti, Pilat ( 13’ s.t.Furlan); Capomaggi, Barattin (CAP) (32’ s.t.Brugnerotto); Scandiuzzi (11’ s.t. Triolo),Copat, Puppin (22’ s.t. Abiti); Frangipani, Blaskovic (38’ s.t. Piazza); Simeon (22’ s.t.Pegorer), Gurioli (22’ s.t. Costantini), Stecca ( 6’ s.t. Crivellaro). All. Federico Zizola.
Valsugana rugby Padova : Ostuni (CAP); Aggio, Sillari, Zeni, Rasi; Stevanin, Bitonci; Giordano, Tonellotto (VC), Da Lio R.( 33’s.t. Da Lio E.); Otano, Costantini (33’s.t. Poletti); Maris ( 24’ s.t. Fortuna), Vecchini (14’ s.t. Cerato); Benini (23’ s.t. Jeni). A disposizione: Magosso, De Santis, Bresciani. All. Nicola Bezzati.
Arbitro: Benvenuti Maria Clotilde (RM). Assistenti: Giordani Michela (VI), Carniello Mauro (PD).
Cartellini: nessuno.
Calciatori: Villorba (Buso 1/1) , Valsugana (Sillari 1/3).
Note: pomeriggio soleggiato, circa 400 persone.
Player of the Match: Bitonci.
Neapolis Campania Felix v Iveco Cus Torino 12-19 (7-0)
Marcatrici: p.t. ’39 Alvarez Silva tr. Smid (7-0) s.t. 62’ m. Pirpiliu tr. Gronda (7-7), 67’ m. Zini (7-12), 71’ m. Borello tr. Gronda (7-19), ’79 m. Petrosino tr. Smid (12-19).
Neapolis Campania Felix: Smid; Sivori (64′ De Dilectis), Terrin, Alvarez Silva, Cutrì; Cinque N., Buono; Petrosino (cap.), Di Franco, Vincitore (65′ Riccardi); Olivieri, Simonetti; Maione, Cantarelli (60′ Amoruso), Marrone (71′ Di Bisceglie). All. Stornaiuolo.
Iveco CUS Torino: Borrello; Morchio, Floris, Piva, Donà; Gronda (cap.), Pirpiliu; De Robertis, Luoni, Citino; Epifani (68′ Ponzio), Cagnotto; Zini, Parodi, Reverso (65′ Maietti). All. Carbone.
Arb.: Pellicanò (Reggio Calabria). AA1 Esposito (Napoli), AA2 Di Maio (Napoli).
Cartellini: nessuno.
Calciatrici: Smid (Neapolis Campania Felix) 1/2, Gronda (Iveco CUS Torino) 2/3.
Note: Giornata fresca e soleggiata, circa 16 gradi, campo veloce. Circa 150 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Neapolis Campania Felix 1, Iveco CUS Torino 4.
Player of the Match: Eleonora Zini (Iveco CUS Torino).
Unione Rugby Capitolina vs Benetton Rugby Treviso: 19-24 (1-5)
Marcatori: p.t. 13’ m. Spinelli tr. Sharku (0 -7); 30’ m. Pellizzon (0-12); 35’ m. Mastrangelo (5-12); s.t. 3’ m. Romersa (5-17); 21’ m. tecnica (12-17); 25’ m. Comazzi tr. Pratichetti (19-17); 40’ m. Pellizzon tr. Sharku (19-24).
Unione Rugby Capitolina: Negroni, Grenon (21’ st Stasi), De Angelis (37’ st Merchet), Marsili Feliciangeli, Agostinetto (1’ st Sorgente) Pratichetti, Mastrangelo, Errichiello (C) , Albanese Ginamni (1’ st Tricerri), Comazzi, Panfilo (39’ st Murgia ), Cacciotti (21’ st Praitano), Cittadini (21’ st Belleggia), Nobile, Girotto (28’ st Zarrella). All. Amadio.
Benetton Rugby Treviso: Pellizzon, Agosta (C) (31’ st Pinarello), Grace, Pizzolato (22’ st Severgnini), Romersa, Menotti, Zanatta (20’ st Campigotto), Sharku, Scarantino, Armanasco,Celli, Bobo, Este, Spinelli (20’ st Fent), Bottaro (20’ st Segato). A disp. Cendron, Bacci, Pietrobon. All. Pozzebon.
Arb: Menga, Pietro (BA). AA1: Culocchi, Matteo (RM), AA2: Riccio, Vincenzo (RM).
Cartellini: 24’ s.t. giallo Sharku (Benetton).
Calciatori: Pratichetti (1/2); Sharku (2/4).
Note: cielo sereno, campo in buone condizioni, spettatori ca. 150.
Punti conquistati in classifica: Unione Rugby Capitolina 1, Benetton Rugby 5.
Player of the match: Pellizzon Aregash (Benetton).
SIA-MPL Rugby Colorno vs CUS Milano 31-10 (14-10)
Marcatrici p.t PT:2’ m. Capurro, tr. Capurro (7-0); 7’m. Fernandez (7-5); 27’ m. Affinito (7-10). 32’m. Cheli, tr. Capurro (14-10) ST: 18’m. Cheli, tr. Capurro (21-10); 30’m. Mora (26-10); 40’m. Serio, tr. Capurro (31-10).
SIA-MPL Rugby Colorno: Rolfi; Ruggio (41’ Serio), Petretti (41’ Bonaldo), Mannini, Akosa (63’Bortolotti); Capurro (CAP.), Rosini; Andreoli, Cheli (63’ Sarzi Braga), Locatelli; Fedrighi (75’ Boluzid), Vanni (60’ Mora); Dosi, Francillo, Casolin (43’ Cuoghi). All.: Michele Mordacci.
CUS Milano: Barabino, Affinito (70’ Marzocchi), Corsini, Kone, Fujimoto, Paganini (CAP), Cazzato, Sberna, Ivaschenko (75’ Gentile), Masi (72’ Piuselli), Liccardo, Carraro (63’ Palladino), Fernandez (68’ Rosini), Nini (58’ Magnon), Foscato. A disposizione: Remonti. All.: Ferino.
Arb. Daniele Pompa (CH). Gdl: Roberto Botti (PR), Perugini Federico Attilio (RE).
Cartellini: nessuno.
Calciatrici: Capurro (SIA-MPL Rugby Colorno) 3/5; Barabino (CUS Milano) 0/2.
Note: pomeriggio soleggiato, 300 spettatori circa.
Punti Conquistati in classifica: SIA-MPL Rugby Colorno 5, CUS Milano 0.
Player of the match: Francesca Andreoli.