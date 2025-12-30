CiclismoSport in tvStrada
Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming
Si passa, nell’arco di pochi giorni, dalla rassegna iridata a quella continentale confermando ciò che era successo già quest’anno e costringendo, di fatto, molte nazionali a varare due formazioni diverse per altrettanti eventi così da non sovraccaricare gli stessi atleti.
Sarà Lubiana ad ospitare l’edizione 2026 degli Europei di ciclismo su strada, manifestazione che si svolgerà nella capitale slovena dal 3 al 7 ottobre. Rispetto a quanto visto in Francia, cambia l’ordine di svolgimento delle gare con l’inversione tra le corse in linea e le prove contro il tempo.
Si partirà infatti con la gara elite femminile e quella juniores maschile il 3 ottobre, il giorno dopo sarà la volta dell’élite maschile e della juniores femminile. Lunedì 5 ottobre si assegneranno invece i titoli su strada della categoria under 23 maschile e femminile. Le ultime due giornate di gara saranno invece dedicate alle prove contro il tempo: si parte martedì 6 con la staffetta mista e si chiude mercoledì 7 con le prove a cronometro di tutte le categorie. Gli orari in cui si disputeranno le diverse competizioni e i percorsi delle varie gare saranno resi noti nelle prossime settimane.
Per tutte le gare degli Europei 2026 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2026
Sabato 3 ottobre-Prova in linea
Donne élite
Uomini Junior
Domenica 4 ottobre-Prova in linea
Uomini élite
Donne Junior
Lunedì 5 ottobre-Prova in linea
Uomini U23
Donne U23
Martedì 6 ottobre-Cronostaffetta mista
Staffetta Mista (Team Mixed Relay)
Mercoledì 7 ottobre-Cronometro individuali
Cronometro individuali per tutte le categorie
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport