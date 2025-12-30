Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming

Si passa, nell’arco di pochi giorni, dalla rassegna iridata a quella continentale confermando ciò che era successo già quest’anno e costringendo, di fatto, molte nazionali a varare due formazioni diverse per altrettanti eventi così da non sovraccaricare gli stessi atleti.

Sarà Lubiana ad ospitare l’edizione 2026 degli Europei di ciclismo su strada, manifestazione che si svolgerà nella capitale slovena dal 3 al 7 ottobre. Rispetto a quanto visto in Francia, cambia l’ordine di svolgimento delle gare con l’inversione tra le corse in linea e le prove contro il tempo.

Si partirà infatti con la gara elite femminile e quella juniores maschile il 3 ottobre, il giorno dopo sarà la volta dell’élite maschile e della juniores femminile. Lunedì 5 ottobre si assegneranno invece i titoli su strada della categoria under 23 maschile e femminile. Le ultime due giornate di gara saranno invece dedicate alle prove contro il tempo: si parte martedì 6 con la staffetta mista e si chiude mercoledì 7 con le prove a cronometro di tutte le categorie. Gli orari in cui si disputeranno le diverse competizioni e i percorsi delle varie gare saranno resi noti nelle prossime settimane.

Per tutte le gare degli Europei 2026 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2026

Sabato 3 ottobre-Prova in linea

Donne élite

Uomini Junior

Domenica 4 ottobre-Prova in linea

Uomini élite

Donne Junior

Lunedì 5 ottobre-Prova in linea

Uomini U23

Donne U23

Martedì 6 ottobre-Cronostaffetta mista

Staffetta Mista (Team Mixed Relay)

Mercoledì 7 ottobre-Cronometro individuali

Cronometro individuali per tutte le categorie

