Coppa del Mondo sci alpino Semmering 2025: programma, orari, tv, streaming. Torna la località austriaca

Prima della fine dell’anno, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà un ultimo appuntamento e si gareggia a Semmering in Austria per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche: sabato ci sarà un gigante mentre domenica è in programma lo slalom.

Tra le porte larghe si promette grande spettacolo e sicuramente più bagarre per la vittoria. Le neozelandese Alice Robinson è la favorita, ma attenzione alla padrona di casa Julia Scheib e ad una Mikaela Shiffrin che cerca il primo successo stagionale in gigante. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, che vuole un posto tra le prime dieci e attenzione a Lara Della Mea e Asja Zenere che sono in un buon momento di forma.

In slalom, invece, tutto sembra scritto per l’ennesimo dominio di Mikaela Shiffrin, che ha sempre vinto in questa stagione tra i rapid gates. Ci proveranno le varie Lara Colturi, Camille Rast, Zrinka Ljutic a fermare il dominio dell’americana. Tra le fila azzurre ancora Lara Della Mea è la miglior carta dopo il convincente ottavo posto a Courchevel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Semmering, valide per la Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prima manche gigante) e Rai Sport HD (seconda manche gigante e tutto lo slalom); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SEMMERING 2025

Sabato 27 Dicembre

10.00 Prima manche gigante femminile Semmering (Austria) – Rai 2

13.00 Prima manche gigante femminile Semmering (Austria) – Rai Sport

Domenica 28 Dicembre

14.15 Prima manche slalom femminile Semmering (Austria) – Rai Sport

17.45 Prima manche gigante femminile Semmering (Austria) – Rai Sport

COPPA DEL MONDO SEMMERING 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prima manche gigante), Rai Sport HD (seconda manche gigante e tutto lo slalom)

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.