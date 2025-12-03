Quando lo sci alpino in tv questa settimana: orari gare Beaver Creek e Tremblant, tv, streaming. Si parte di venerdì

La Coppa del Mondo di sci alpino continua la sua trasferta in terra nordamericana. Il calendario di questa settimana propone un intenso programma di gare che, nei due settori, potrà certamente offrire grandi emozioni a tutti gli appassionati. Beaver Creek per gli uomini e Tremblant per le donne, gli scenari in cui gli atleti e le atlete si daranno battaglia.

Negli Stati Uniti il programma prevede la prima discesa stagionale, gara la cui data è ancora in corso di valutazione a causa del possibile cambio di condizioni meteo, il secondo SuperG dell’annata, partenza prevista sabato alle 18:30, e la chiusura dedicata allo slalom gigante di domenica, prima manche in programma alle 18:00 e la seconda prevista alle 21:00.

In Canada ci sarà invece ampio spazio per le specialiste dei pali larghi con due slalom gigante. Sabato la gara è in programma alle ore 17:00 per la prima manche e alle 20:00 per la seconda. Domenica invece l’orario sarà anticipato con la prima manche prevista alle 16:00 e la seconda alle 19:00.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alla programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 5 dicembre

Ore 19.15 Discesa maschile Beaver Creek

Sabato 6 dicembre

Ore 17.00 Prima manche gigante femminile Tremblant

Ore 18.30 SuperG maschile Beaver Creek

Ore 20.00 Seconda manche gigante femminile Tremblant

Domenica 7 dicembre

Ore 16.00 Prima manche gigante femminile Tremblant

Ore 18.00 Prima manche gigante maschile Beaver Creek

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile Tremblant

Ore 21.00 Seconda manche gigante maschile Beaver Creek

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.