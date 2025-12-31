Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming

L’indiscussa dominatrice delle competizioni a squadre dell’ultimo biennio inizia il nuovo anno con la partecipazione all’edizione 2026 della United Cup, torneo in cui lo scorso anno si è fermata ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca. L’Italia inaugura il suo cammino nel girone C contro Svizzera e Francia.

La rappresentativa tricolore, capitanata da Stefano Cobolli, schiera Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio. Gli azzurri puntano a vincere il gruppo C o a qualificarsi tra le due migliori seconde per approdare ai quarti di finale. Ciascun incontro si articola in un match di singolare maschile, in uno di singolare femminile e nell’incontro di doppio misto.

L’Italia esordirà nel torneo domenica 4 gennaio contro la Svizzera dell’eterno Stan Wawrinka e di Belinda Bencic, giocatrice che nel 2025 ha dimostrato di poter tornare ad alti livelli, per poi tornare in campo due giorni più tardi per affrontare la Francia. La formazione transalpina dovrebbe puntare sull’esperto Arthur Rinderknech, ma ha dovuto rinunciare a Lois Boisson infortunata.

La United Cup 2026 si giocherà a partire dal 2 gennaio tra Perth e Sydney. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match.

CALENDARIO ITALIA UNITED CUP 2026

ITALIA-SVIZZERA

Domenica 4 gennaio 2026

Ore 10:00 Paolini-Bencic-Diretta tv su SuperTennis

A seguire Cobolli-Wawrinka-Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio misto-Diretta tv su SuperTennis

ITALIA-FRANCIA

Martedì 6 gennaio 2026

Ore 3:00 Cobolli-Rinderknech-Diretta tv su SuperTennis

A seguire Paolini-Leolia Jeanjean-Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio misto-Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport