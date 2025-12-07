Quale gara di sci alpino non si vedrà in tv stasera: una su quattro sarà solo in streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, andrà in scena un doppio appuntamento nella Coppa del Mondo di sci alpino sulle nevi di Tremblant (Canada) e di Beaver Creek (USA). Sarà il gigante l’elemento in comune in terra nordamericana, con le donne che saranno le prime a dare il via alle danze alle ore 16:00 italiane (seconda manche alle 19:00), mentre gli uomini inizieranno alle 18:00 italiane (seconda manche alle 21:00).

La copertura televisiva degli eventi in questione sarà diversa, in relazione alla disputata di altre competizioni. Il punto della questione si lega a RaiSport HD, dal momento che gli Europei 2025 di nuoto in vasca corta, previsti alle ore 19:00 in merito alle finali, andranno a condizionare da questo punto di vista.

Cosa vuol dire? Le prime manche del gigante femminile e maschile saranno visibili sulla tv di Stavo (RaiSport HD), mentre le seconde manche avranno un’impostazione specifica. La run-2 della prova femminile non sarà visibile in diretta tv, ma solo in streaming su RaiPlay Sport 2, Eurosport 1 HD, Discovery e su DAZN. Prevista la differita in tv della seconda manche dalle 22:10 su RaiSport HD.

Per quanto riguarda la run-2 del gigante maschile, la diretta televisiva sarà a partire dalle 21:10 e in streaming sarà trasmesso su RaiPlay Sport 1, Eurosport 1 HD, Discovery+ e su DAZN. Di seguito tutte le indicazioni:

SCI ALPINO OGGI IN TV

Domenica 7 dicembre (orari italiani)

Ore 16:00 prima manche gigante femminile a Tremblant (Canada) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18:00 prima manche gigante maschile a Beaver Creek (USA) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 19:00 seconda manche gigante femminile a Tremblant (Canada) – Diretta tv non prevista

Ore 21:00 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek (USA) – Diretta tv su RaiSportHD dalle 21.10

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (prima manche gigante femminile a Tremblant; prima manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 21:10 seconda manche gigante maschile a Beaver Creek; dalle 22:10 la differita della seconda manche del gigante femminile a Tremblant)

Diretta streaming: RaiPlay (prima manche gigante femminile a Tremblant; prima manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 1 (seconda manche gigante maschile a Beaver Creek), RaiPlay Sport 2 (seconda manche del gigante femminile a Tremblant), Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport