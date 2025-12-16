Perugia debutta in scioltezza al Mondiale per Club. Giannelli brillante e Swehly ko, con Osaka sarà battaglia

Perugia ha esordito con una brillante vittoria al Mondiale per Club 2025 di volley maschile, sconfiggendo il modestissimo Swehly con un perentorio 3-0 (25-10; 25-14; 25-18). Il debutto contro i libici non doveva rappresentare un ostacolo di rilievo per i Campioni d’Europa, che si sono presentati a Belem (Brasile) per andare a caccia del terzo titolo iridato della propria storia: conti chiusi in poco più di un’ora di gioco, giusto il tempo di scaldare i motori in vista dei prossimi impegni più probanti.

I Block Devils si sono portati in testa al gruppo B, alla pari con i giapponesi dell’Osaka Bluteon, che hanno firmato il colpaccio travolgendo i padroni di casa del Sada Cruzeiro (detentori del trofeo) con un perentorio 3-0 (25-14; 25-18; 25-14). Lo scontro diretto in programma domani pomeriggio (mercoledì 17 dicembre, ore 17.30) tra la corazzata umbra e i nipponici sarà fondamentale per il primo posto nel raggruppamento e la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate della Pool.

I rossoneri hanno preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e hanno progressivamente distanziato la cenerentola del torneo, ampliando il margine senza grosse difficoltà in un incontro che aveva pochissimo da dire sotto il profilo tecnico e agonistico. Il coach Angelo Lorenzetti ha deciso di affidarsi al sestetto di riferimento e non azzardare particolari turnover vista la caratura dell’avversaria, in modo da fare entrare in clima gli uomini che cercheranno di salire sul trono.

Simone Giannelli si è particolarmente distinto in cabina di regia (6 punti, 3 muri), schierato in diagonale con l’opposto Wassim Ben Tara (10 punti) e innescando gli schiacciatori Donovan Dzavoronok (6 punti, 2 ace), Oleh Plotnytskyi (6), Yuki Ishikawa (4) e Kamil Semeniuk (3), che si sono alternati nel corso dell’incontro. Ottima prova del centrale Agustin Loser (8 punti, 4 muri), affiancato in reparto da Sebastian Solé (6), Massimo Colaci il libero. Tra le fila dello Swehly il migliore è stato l’attaccante Garwash (9).