In questo FOCUS incontriamo Laura Longoni e Giulia Russo, due eccellenze del pattinaggio sincronizzato italiano . Con il Monza Precision Team Senior, hanno conquistato il Campionato Mondiale 2025, trasmettendo un messaggio di unità, forza e armonia con la coreografia “Secret Chord” sulle note di Alleluia.

Scopriremo la loro carriera, dai primi passi nell’Astro Roller Skating fino ai successi internazionali in Spagna, Cina e oltre, passando per le sfide quotidiane, il ruolo di capitano e la vita di squadra.

Cosa imparerai in questa intervista:

L’inizio della loro carriera e la passione per il pattinaggio

Le sfide del passaggio da junior a senior

I segreti della sincronizzazione perfetta

Il percorso verso la medaglia mondiale 2025

Il ruolo degli allenatori e la vita di squadra

Emozioni, determinazione e vittoria raccontate da chi le ha vissute dall’interno.

#PattinaggioSincronizzato #LauraLongoni #GiuliaRusso #MonzaPrecisionTeam #CampionesseMondiali2025 #SportItaliani #IntervistaAtlete