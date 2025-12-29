Pallanuoto, l’Italia batte il Montenegro nell’ultima amichevole dell’anno. Iocchi Gratta trascinatore

Si chiude con una vittoria il 2025 del Settebello, che si impone per 15 a 12 sul Montenegro in un test match andato in scena al centro federale Felice Scandone di Napoli. La Nazionale italiana maschile di pallanuoto è impegnata nella preparazione verso i Campionati Europei di Belgrado (10-25 gennaio 2026 a Belgrado), che proseguirà in Bosnia dal 3 al 5 gennaio con un torneo amichevole prima di trasferirsi nella capitale serba giovedì 8 gennaio per la rassegna continentale.

Gli Azzurri, che si erano già radunati a Napoli dal 13 al 18 dicembre, sono reduci da tre giorni di allenamenti condivisi con il Montenegro nel centro federale partenopeo dopo aver lavorato a Budapest insieme all’Ungheria (battuta 15-14 in amichevole). L’ultimo collegiale dell’anno solare si conclude dunque con un buon successo per gli uomini del CT Sandro Campagna, che hanno perso soltanto il quarto periodo (3-4) dimostrando una superiorità abbastanza evidente.

L’Italia, dopo aver terminato in vantaggio il primo quarto sul 3-2, è riuscita a scappare via con un secondo tempo da 5-2 arrivando a metà partita sul +4 (8-4) e rispondendo poi colpo su colpo ai montenegrini sia nella terza (4-4 il parziale) che nell’ultima frazione prima di un comprensibile calo di tensione a risultato ormai acquisito nei minuti finali. Decisivo per la vittoria azzurra uno scatenato Matteo Iocchi Gratta, autore di cinque reti.

Italia-Montenegro 15-12

Italia: Del Lungo , Cassia 1, Alesiani 1, Del Basso 2, Ferrero 2, Di Somma 1, Dolce , Antonucci , Iocchi Gratta 5, Bruni 2, Condemi , Carnesecchi , Baggi Necchi , Balzarini 1. All. Campagna

Montenegro: Tesanovic , Macic 3, D. Radovic , Janovic 1, Mrsic , Popadic 2, Vujovic , Vuckovic 1, Perkovic 1, Spaic 1, Matkovic 1, V. Radovic 1, Andric , Gojkovic 1. All. Savic

Arbitri: Calabrò, Guarracino

Parziali: 3-2 5-2 4-4 3-4

Note: Usciti per limite di falli Vujovic (M) nel secondo tempo, Cassia (I), Antonucci (I) e Vuckovic (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/8 + 5 rigori e Montenegro 5/13 + 4 rigori. Mrsic (M) fallisce un rigore (palo) a 2’18” del primo tempo. Condemi (I) fallisce un rigore (palo) a 4’02” del primo tempo. D. Radovic (M) fallisce un rigore (palo) a 0’44” del quarto tempo. Tesanovic (M) subentra ad Andric nel terzo tempo. Spettatori 1200 circa.