Olimpiadi Milano Cortina 2026, la FIS aggiorna l’elenco degli atleti neutrali abilitati a prendere parte alle qualificazioni
Il TAS, Tribunale arbitrale dello sport, lo scorso 2 dicembre aveva annullato la messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, permettendo loro di prendere parte alle qualificazioni ed, eventualmente, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale.
La FIS, Federazione Internazionale sci e snowboard, nella giornata di ieri ha aggiornato l’elenco di atleti russi e bielorussi autorizzati a partecipare alle qualificazioni olimpiche in qualità di Atleti Individuali Neutrali.
Dal 2 dicembre, infatti, russi e bielorussi hanno potuto fare richiesta alla FIS dello status di atleti individuali neutrali, ed alcune richieste sono state accolte, per quegli atleti che soddisfano i criteri decisi dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale.
ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI AUTORIZZATI DALLA FIS
BLR ANDRYIANAVA Anastasiya W FS 2535437 12/10/2025
BLR AVDEEV Ivan M AL 660048 12/12/2025
BLR BASHLAKOU Artsiom M FS Support Personnel 12/17/2025
BLR BYKAUSKIKH Aleh M CC Support Personnel 12/11/2025
BLR DERUGO Anna W FS 2535261 12/10/2025
BLR DRABIANKOU Ihar M FS 2532149 12/10/2025
BLR HLADCHENKA Stanislau M FS Support Personnel 12/17/2025
BLR HUSKOVA Hanna W FS 2485033 12/10/2025
BLR KARALIOVA Hanna W CC 3665088 12/11/2025
BLR KAZLOVA Inesa W CC Support Personnel 12/22/2025
BLR KURLOVICH Mikhail M FS Support Personnel 12/17/2025
BLR MACHAKHINA Hanna W CC 3665143 12/11/2025
BLR NAKONECHNYI Alexander M AL Support Personnel 12/12/2025
BLR PENIGIN Alexander M FS Support Personnel 12/17/2025
BLR PILIPENKA Liubou W FS 2540635 12/17/2025
BLR RAMANENKA Ilya M CC Support Personnel 12/11/2025
BLR SHAMSHUR Egor M FS Support Personnel 12/17/2025
BLR SHKANOVA Maria W AL 665009 12/10/2025
BLR VAZNIUK Uladzislau M FS 2538671 12/10/2025
BLR VORANAVA Tatsiana W FS Support Personnel 12/17/2025
RUS AKIMOV Danil M CC Support Personnel 12/22/2025
RUS ANDRIENKO Aleksandr M AL 481103 12/19/2025
RUS BUDORATSKII Gleb M AL Support Personnel 12/24/2025
RUS DOGADKIN Andrei M AL Support Personnel 12/22/2025
RUS DOGADKIN Roman M AL SupportPersonnel 12/22/2025
RUS EFIMOV Simon M AL 481785 12/19/2025
RUS GALUNIN Artem M NC 101423 12/12/2025
RUS GALUZIN Roman M AL Support Personnel 12/22/2025
RUS KACHAKOV Igor M AL Support Personnel 12/22/2025
RUS KOROSTELEV Savelii M CC 3484079 12/10/2025
RUS KUPREICHIK Aleksandra W AL Support Personnel 12/24/2025
RUS KUZNETSOV Ivan M AL 481730 12/19/2025
RUS MELCHIAKOVA Dariya W FS 2533742 12/24/2025
RUS NAZAROV Mikhail M SJ 6036 12/22/2025
RUS NEMTINOV Egor M CC Support Personnel 12/24/2025
RUS NEPRYAEVA Dariya W CC 3487048 12/10/2025
RUS PLESHKOVA Julia W AL 485941 12/17/2025
RUS PRUSAKOVA Lana W FS 2532670 12/24/2025
RUS RYABOVA Polina W FS 2534460 12/24/2025
RUS SADREEV Danil M SJ 8076 12/22/2025
RUS SHERINA Natalia W FS 2535209 12/24/2025
RUS TATALINA Anastasiia W FS 2532235 12/11/2025
RUS TIKHONOVA Anastasiia W CC Support Personnel 12/22/2025
RUS TKACHENKO Ekaterina W AL 485802 12/24/2025
RUS TRAVINICHEVA Mariia W SB 9485435 12/15/2025
RUS UFTIKOV EvgeniyM CC Support Personnel 12/11/2025