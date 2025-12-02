Si conclude con le batterie delle staffette 4×50 sl maschile e femminile la mattinata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, entrambe le staffette italiane sono riuscite a conquistare l’accesso alla finale, in programma questa sera a partire dalle 19.00. Tempi non esaltati quelli degli azzurri, che hanno comunque centrato l’obiettivo.

Per quanto riguarda le donne, la staffetta italiana, composta da Alessandra Mao, Agata Maria Ambler, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli, ha ottenuto l’ingresso all’ultimo atto siglando il terzo crono dell’overall. 1’36″32 per le azzurre, che sono anche riuscite a vincere la loro batteria. Più pericolosi in vista della serata sembrano essere i Paesi Bassi, che hanno chiuso con il miglior tempo complessivo (1’35″42), anticipando la Germania (1’35″69).

Risultato raggiunto anche per Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Carlos D’Ambrosio e Giovanni Guatti, che hanno centrato la qualificazione con il quinto tempo dell’overall (1’24″66). Prestazione sufficiente degli azzurri, che dovranno alzare il loro livello nella finale. Il miglior crono complessivo è stato invece fatto segnare dalla Croazia in 1’23″51, mentre i Paesi Bassi chiudono con il terzo tempo (1’24″28).