Nuoto, Cerasuolo in finale col 1° tempo nei 50 rana degli Europei in vasca corta! Martinenghi in lotta per il podio

Semifinali che confermano i valori in acqua quelle dei 50 rana uomini degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno risposto presente e sono andati a prendersi la qualificazione alla finale.

Il romagnolo, campione del mondo in carica di questa distanza in vasca lunga a Singapore, si è espresso più o meno sugli stessi livello del mattino, peggiorandosi di 0″05. Poco è cambiato, in quanto da primo nelle batterie è rimasto tale anche nel penultimo atto, dando la sensazione di avere qualcosa in più rispetto agli altri.

Col crono di 25″57, dunque, Cerasuolo si candida per conquistare l’oro domani. Dal canto suo, Martinenghi vorrà lottare per il podio, cercando di trovare una cura nei particolari di virata e subacquea migliore. Il lombardo non è nella super forma che avrebbe sperato, per cui bisognerà estrarre il meglio che c’è dal proprio “pacchetto”.

Terzo il campione olimpico dei 100 rana, nel computo complessivo dell’overall, in 25″80, preceduto anche dal turco Emre Sakci (25″70). Sarà una bella sfida, da cui non va escluso il tedesco Melvin Imoudu (4° in 25″94).