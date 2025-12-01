NBA, i risultati della notte. OKC continua a vincere, bene anche i Lakers e i Celtics

Sono otto le partite della notte NBA. OKC conquista la dodicesima vittoria consecutiva, superando 123-115 i Portland Trail Blazer al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, quando i campioni in carica hanno costruito il break decisivo. Il ventesimo successo stagionale dei Thunder (solo una sconfitta) arriva grazie ai 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 19 di Chet Holmgren, che sfiora la doppia doppia (9 rimbalzi). A Portland non basta la strepitosa prestazione di Deni Avdija, che mette a referto una clamorosa tripla doppia da 31 punti, 19 rimbalzi e 10 assist.

Alle spalle di OKC nella classifica della Western Conference ci sono i Los Angeles Lakers, che continuano ad avere una striscia positiva, cogliendo il settimo successo consecutivo per 133-121 contro i New Orleans Pelicans. Una partita indirizzata già dopo il primo quarto, chiuso 46-27 dai Lakers. Luka Doncic piazza una doppia doppia da 34 punti e 12 rimbalzi, mentre sono 33 i punti di Austin Reaves. Il migliore per i Pelicans è Bryce McGowens con 23 punti.

I Boston Celtics piazzano il colpo in casa dei Cleveland Cavaliers, resistendo alla rimonta dei Cavs nell’ultimo quarto e vincendo 117-115. Una Boston trascinata da Payton Pritchard, che sfiora il suo career high concludendo con 42 punti, e dalla tripla doppia di Jaylen Brown, che termina il match con 19 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. A Cleveland non basta la doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi di Evan Mobley.

Succede di tutto tra Philadelphia ed Atlanta ed alla fine sono gli Hawks a vincere il match dopo due tempi supplementari per 142-134. Un duello clamoroso quello tra Jalen Johnson (41 punti, 14 rimbalzi e 7 assist) e Tyrese Maxey (44 punti, 7 rimbalzi e 9 assist). Maxey aveva portato il match al primo supplementare con una tripla incredibile, mentre Johnson ha prima messo i liberi del pareggio per trascinare il match al secondo overtime, dove ha poi ulteriormente dominato la scena.

I New York Knicks piegano i Toronto Raptors, una delle formazioni più in forma del momento. Un successo netto da parte dei Knicks, che si impongono 116-94 con tutto il quintetto in doppia cifra e dove spiccano i 22 punti di Karl-Anthony Towns. Bel successo anche quello dei Minnesota Timberwolves, che superano 125-112 i San Antonio Spurs, trascinati da un Anthony Edwards da 32 punti.

Tutto facile per gli Houston Rockets, che passeggiano sul campo degli Utah Jazz con un perentorio 129-101, complici i 27 punti di Alperen Sengun e i 25 di Kevin Durant. Vincono anche i Memphis Grizzlies, che superano i Sacramento Kings per 115-107 con un Zach Edey da 32 punti e 17 rimbalzi.

