NBA, i risultati della notte (20 dicembre): Thunder ko a Minnesota, Wembanyama decisivo per gli Spurs e sconfitti gli Heat di Fontecchio

Altra grande notte quella completata da poche ore per la NBA, con cinque partite andate in scena per la regular season 2025-2026 dove non sono mancate le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap con risultati e migliori marcatori.

I Boston Celtics (16-11) rispettano il fattore campo contro i Miami Heat (15-13) per 129-116, grazie soprattutto ad un ultimo quarto da 37-27 di parziale interno che ha di fatto piegato la resistenza degli Heat senza concedere diritto di replica: Derrick White piazza ben 33 punti, con la tripla doppia sfiorata da Jaylen Brown con 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist – 24 punti e 14 rimbalzi di Kel’el Ware non bastano agli Heat ad evitare il ko al pari di 16 punti e 10 rimbalzi di Bam Adebayo, con 12 punti in 30’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio entrato dalla panchina. Blitz esterno dei Philadelphia 76ers (15-11) al Madison Square Garden contro i New York Knicks (19-8) per 107-116 con 30 punti di un Tyrese Maxey ancora in grande spolvero e 23 punti di Vj Edgecombe – 14 punti e 13 rimbalzi di Andre Drummond, con 22 punti e 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e 22 punti di Jalen Brunson tra le fila dei Knicks.

Larga affermazione fuori casa dei San Antonio Spurs (20-7) sugli Atlanta Hawks (15-14) per 98-126, con i texani capaci di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute e già a +24 all’intervallo lungo: Victor Wembanyama subentra a partita in corsa ma piazza una doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi, con 18 punti di Devin Vassell e 17 di Stephon Castle – 23 punti di Nickeil Alexander-Walker per i padroni di casa. Successo esterno anche per i Chicago Bulls (12-15) sui Cleveland Cavaliers (15-14) col punteggio di 125-136 nonostante la reazione dei ‘Cavs’ nel terzo parziale: doppia doppia di Nikola Vucevic (24 punti e 15 rimbalzi) e 24 punti di Matas Buzelis, con Darius Garland ultimo ad arrendersi per Cleveland con 35 punti. Nel match che chiudeva la notte NBA i Minnesota Timberwolves (18-10) sorprendono gli Oklahoma City Thunder (25-3) vincendo per 112-107 al termine di una sfida molto equilibrata grazie ai 26 punti e 12 rimbalzi di Anthony Edwards e ai 19 punti di Julius Randle, con 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander tra i Thunder che hanno provato a tenere aperta la contesa fino alla fine.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Miami Heat 129-116

New York Knicks-Philadelphia 76ers 107-116

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 98-126

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 125-136

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 112-107