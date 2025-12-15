Micol Di Segni racconta per la prima volta la sua storia completa nella docuserie Fighters ora su Prime Video: dagli inizi in un garage a Roma al titolo mondiale del 2015, passando per la semifinale persa a Las Vegas, le cadute, la sconfitta in India e il ritorno trionfale negli USA. Abbiamo voluto sapere di più e lei ci ha accontentato.

In questa intervista scoprirai:

il rapporto difficile con la mamma, facente parte della nazionale di scherma, che inizialmente rifiutò la sua scelta di diventare modella

il legame potentissimo con la nonna, tra cura, estetica e identità

gli inizi nelle MMA con Claudio Pederzoli e Lorenzo Borgomeo

la verità sul match di Las Vegas 2014 e sul sogno UFC

cosa successe davvero dopo la sconfitta in India

il ritorno negli USA e il riavvicinamento al suo storico allenatore

la gratitudine, il rispetto, la paura, la rabbia, la rinascita

Una delle storie più potenti e autentiche del fighting italiano.

