MMA | Micol Di Segni: dalla semifinale di Las Vegas al titolo mondiale. La docuserie sulla sua vita.
Altri video
-
Felicioni & Scontenti: bilancio finale 2025 – Chi sorride e chi piange nella foto di fine stagione?
-
Volley Night: Obossa superstar! Mosca torna a volare verso la maglia azzurra
-
FOCUS – Scherma | Pietro Torre: dal vivaio di Livorno all’oro mondiale 2025
-
Waterpolo Preview: Leka Ivovic presenta il dream match Pro Recco-AN Brescia
Micol Di Segni racconta per la prima volta la sua storia completa nella docuserie Fighters ora su Prime Video: dagli inizi in un garage a Roma al titolo mondiale del 2015, passando per la semifinale persa a Las Vegas, le cadute, la sconfitta in India e il ritorno trionfale negli USA. Abbiamo voluto sapere di più e lei ci ha accontentato.
In questa intervista scoprirai:
il rapporto difficile con la mamma, facente parte della nazionale di scherma, che inizialmente rifiutò la sua scelta di diventare modella
il legame potentissimo con la nonna, tra cura, estetica e identità
gli inizi nelle MMA con Claudio Pederzoli e Lorenzo Borgomeo
la verità sul match di Las Vegas 2014 e sul sogno UFC
cosa successe davvero dopo la sconfitta in India
il ritorno negli USA e il riavvicinamento al suo storico allenatore
la gratitudine, il rispetto, la paura, la rabbia, la rinascita
Una delle storie più potenti e autentiche del fighting italiano.
#MicolDiSegni #MMA #Fighting #PrimeVideo #Docuserie #WomenInSport #FightLife #Roma #TattooCulture