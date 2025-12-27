Mattia Casse amareggiato: “Mi sono fatto sparare via, gara buttata nel cesso”

Mattia Casse ha incominciato bene il superG di Livigno, ma ha poi commesso un grosso errore nella prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino ed è così uscito dalla top-20 nell’evento andato in scena nella località valtellinese. L’azzurro ha infatti approcciato in maniera non ottimale il dosso, si è fatto portare un po’ fuori linea e nell’ultimo settore ha accumulato un ritardo di addirittura 3.72 secondo, tagliando così il traguardo con un distacco di 4.51 dall’austriaco Marco Schwarz.

Un passo indietro per il 35enne, reduce da un paio di top-10 conseguite nelle due discese disputate la scorsa settimana in Val Gardena (settima nell’accorciata del 18 dicembre e ottavo nella versione integrale della Saslong proposta il 20 dicembre). Appuntamento direttamente al nuovo anno solare con le Classiche di Kitzbuehel e Wengen a farla da padrona prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove l’azzurro proverà a stupire.

Mattia Casse ha espresso la propria amarezza ai microfoni della Rai: “Avevo visto che sbagliavano lì, ma non mi sembrava ci fosse il dosso (così pronunciato, n.d.r). Ero in carico e mi sono fatto sparare via. Ho buttato nel cesso una gara, era una giornata da sfruttare“.